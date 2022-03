La Universitat Catòlica de València (UCV) presenta aquest dijous 17, en un acte que comptarà amb el mundialment conegut xef José Andrés, l'estudi d'un grup d'investigadors que confirma científicament els deu ingredients essencials de l'autèntica paella valenciana: arròs, aigua, oli d'oliva, sal, safrà (o colorant), tomàquet, mongeta verda plana, garrofó, pollastre i conill.

Els resultats apareixen en l'article 'A nightmare glocal discussion. What are the ingredients of Paella Valenciana?', publicat per Rafael Vidal, xef del restaurant Levante de Benissanó (València) i promotor de la idea, i els professors Pilar Medrano i Enrique Sáez en la revista científica més prestigiosa sobre alimentació a nivell mundial, la 'International Journal of Gastronomy and Food Science'.

Aquest estudi és fruit d'una exhaustiva investigació duta a terme en els 266 pobles i ciutats de la província de València amb prop de 400 cuiners no professionals, residents en cadascuna d'aquestes localitats i majors de 50 anys.

Al costat dels deu ingredients essencials --utilitzats per més del 90% dels entrevistats, excepte el conill, amb un 88,9%-- s'han identificat uns altres 38 d'habituals i 50 que s'utilitzen ocasionalment. Allunyats dels percentatges d'ús dels deu essencials, però amb una utilització molt significativa, destaquen el pebre vermell (62,5%), el romaní (52,2%) i la carxofa (46,3%), aquesta última amb el caràcter estacional d'una verdura d'hivern.

Per als investigadors, els resultats de l'estudi permeten excloure "per fi" aquells ingredients que mai es fan servir i haurien de ser evitats en una recepta de l'autèntica paella valenciana.

"No es tracta de frenar la marea i frenar l'evolució de la paella, sinó de reivindicar unes regles del joc en parlar de la paella valenciana. Si utilitzem aquest nom, hem de cenyir-nos a aquests deu ingredients bàsics, incloent-hi, per descomptat, uns altres de la llista de freqüents o ocasionals, però evitant tot el que quedi fora d'aquesta àmplia llista", exposen els autors de l'anàlisi.