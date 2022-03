N'hi ha de mil formes, textures i sabors. També hi ha desenes de receptes amb què donar a aquest plat el lloc que es mereix a la cuina. Perquè la pasta pot ser que reuneixi tants adeptes com les croquetes. O gairebé. Així, més enllà dels macarrons amb tomàquet de tota la vida, o la mítica pasta a la carbonara, hi ha desenes de receptes amb què sorprendre amics i familiars. La pasta és un aliment molt versàtil que admet tota mena d'ingredients, per tant, us proposem algunes receptes originals que es poden fer a casa per a qualsevol ocasió o dia de la setmana.

Macarrons amb tomàquet en tres textures Deixem enrere el més tradicional i li posem una mica d'alegria per donar la volta a un plat que agrada a gairebé tothom. Ingredients 400 g de macarrons

1 all

1/2 ceba

1 llauna de tomàquet natural trossejat

200 ml de caldo de verdures

8 tomàquets secs casolans

10 tomàquets xerri

150 g de formatge ratllat per gratinar

10 g de mantega (opcional)

Oli d'oliva verge extra i sal Elaboració Per elaborar una salsa de tomàquet casolana, escalfeu un all picat juntament amb mitja ceba en daus petits (fins que la ceba sigui transparent). Afegiu el tomàquet trossejat, removeu i deixeu coure a foc suau durant 40 minuts. Salpebreu i ensucreu si ho considereu necessari i afegiu el caldo i els tomàquets secs tallats a tires fines. Deixeu bullir perquè es lligui tot. Cal coure els macarrons. Incorporeu els macarrons a la salsa i removeu bé. Escampeu una mica d'orenga amb el formatge ratllat, afegiu els tomàquets xerri a quarts i uns daus de mantega (opcional). Introduïu al forn i gratineu perquè es fongui el formatge i es dauri la superfície. Tallarins amb salsa Alfredo Aquest plat de pasta és un dels més famosos de la cuina italiana. Molt senzill de fer, donarà un toc nou al menú de casa i agradarà a tothom. Ingredients 100 ml de nata

50 ml de llet

1 all

30 g de formatge parmesà

1 cullerada sopera de mantega

Sal i pebre negre acabat de moldre

Tallarins o 'fetuccini'

Sal Elaboració Per preparar la salsa Alfredo, peleu l'all i piqueu-lo molt fi. Poseu-lo a la paella amb la mantega a foc mitjà. Quan comenci a daurar-se (no deixeu que l'all es faci molt, ja que amarga), afegiu la nata i la llet i salpebreu al gust. Deixeu-ho bullir durant dos o tres minuts perquè espesseixi. Ratlleu el formatge parmesà, llanceu-lo a la paella i regireu-ho tot durant un parell de minuts. Si voleu la salsa més espessa, deixeu-la més temps al foc, però si al contrari la voleu més líquida, llanceu-li una mica més de llet. L'ideal és que sigui una salsa més aviat líquida. Durant aquest procés podeu coure els tallarins (a aquesta recepta també se li poden afegir trossets de pollastre). Espaguetis 'al nero' de sípia amb gambes Estem acostumats a la pasta amb carn, però el peix i el marisc combinen a la perfecció amb aquest aliment. És molt típic de les zones de costa d'Itàlia, podreu fer-ho a casa d'una manera molt senzilla. Ingredients 300 g d'espaguetis

12 gambons

2 sobres de tinta de sípia o calamar

1 ceba

2 alls

200 ml de nata líquida per cuinar

Elaboració

Podeu optar per comprar els espaguetis negres que venen als comerços o coure'ls amb dos sobres de tinta perquè quedin d'aquest color.

Per elaborar la salsa, escalfeu mitja ceba picada ben fina i, quan estigui ben toveta, afegiu la tinta de calamar, un cullerot de l'aigua de coure la pasta i 200 ml de nata. Cal coure-ho 3 minuts i reserveu.

En una altra paella, fregiu les gambes amb l'all fins que tinguin un color taronja intens.

Incorporeu la pasta cuita i ben escorreguda i les gambes a la paella on hi ha la salsa de ceba, saltejant el conjunt perquè es barregin bé els ingredients.