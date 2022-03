El president dels Estats Units, Joe Biden, ha nomenat el xef José Andrés com a copresident del Consell assessor d’Esport, Fitnes i Nutrició, ha informat la Casa Blanca en un comunicat.

Aquest consell és un organisme assessor del president que s’encarrega de promoure l’activitat física i l’alimentació saludable per a tots els nord-americans, amb independència de l’origen o les capacitats.

Segons la Casa Blanca, el consell inclourà a partir d’ara un nou enfocament relacionat amb la promoció de la salut mental.

El comunicat ha detallat que José Andrés és un «innovador cuiner reconegut internacionalment», nomenat el 2012 i el 2018 com una de les 100 persones més influents del món per la revista ‘Time’ i condecorat el 2015 pel llavors president, Barack Obama, (2009-2017) amb la Medalla Nacional d’Humanitats.

Ha sigut un «pioner» de les tapes espanyoles als Estats Units i també és conegut per la seva cuina d’avantguarda, ha dit la Casa Blanca.

El 2010, va fundar l’ ONG World Central Kitchen per proporcionar alimentació a comunitats castigades per crisis, com va fer al repartir 3,6 milions de menjars a Puerto Rico després de l’huracà María del 2017.

A més, la seva organització s’ha associat durant la pandèmia de covid-19 amb restaurants i agricultors de tot Estats Units per «combatre la inseguretat alimentària».

José Andrés i la seva organització estan treballant en l’actualitat a Ucraïna i en països veïns per alimentar refugiats que han fugit de la invasió russa.

La Casa Blanca també ha detallat que, com a espanyol nacionalitzat nord-americà, José Andrés ha sigut un «incansable defensor de la reforma migratòria» per regularitzar milions de persones.