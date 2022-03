Les comarques gironines són terra de bona gastronomia. La seva riquesa està en la varietat i sovint en una fusió entre la cuina més tradicional amb la de més avantguarda. Aquí trobaràs una selecció d'alguns restaurants que treballen i elaboren cartes molt acurades per satisfer les exigències dels millors paladars. Un tast amb propostes de sempre però també amb suggeriments per anar obrint boca i per a descobrir.

Shiro Peralada, l'elegant proposta de la mà de Paco Pérez

Descobreix el Restaurant Shiro Peralada, una original i elegant proposta asiàtica de la mà del reconegut i guardonat xef Paco Pérez davant del majestuós Castell de Peralada.

La seva oferta gastronòmica destaca pel seu caire informal, però únic, on els sabors asiàtics són els grans protagonistes. I és que una de les grans fonts d’inspiració del xef són els seus viatges pel món, especialment els que l’han fet recórrer el continent asiàtic.

En els seus plats es veuen reflectits els aromes dels carrers de Singapur o Bangkok, el bullici dels mercats de Tokio, les espècies de Hanoi o la vanguardia de Seúl. Unit a aquesta apassionant cultura culinària es fusiona l’enorme qualitat dels productes de la nostra terra i del mediterrani, oferint així una experiència única.

El seu espai interior, dissenyat per la interiorista Sandra Tarruella, està inspirat en la decoració oriental, on els cirerers són els protagonistes. El seu ambient càlid i acollidor el converteixen en el lloc idoni per gaudir d’una vetllada inoblidable. Paco Pérez ho resumeix amb aquestes paraules: "És la idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d'allò tan antic com és la cuina".

Restaurant Quatre Vents 3.0, de somni a realitat

Situat a Hostalric, amb vistes a les muntanyes del Montseny i amb un equip jove liderat per en Marc i la Lorena neix 3.0, el somni d’una parella de fer tornar l’essència del restaurant Quatre Vents, fundat pels seus avis l’any 1964. Amb formació en hostaleria i madurats en les millors cuines, aquesta parella pretén introduir la gastronomia del moment en un clàssic poble de l’interior de La Selva que fou la casa dels seus pares i avis. 3.0 és la tercera generació d’una família dedicada a satisfer els paladars de tot aquell que creui les portes del seu restaurant amb una cuina sofisticada, elegant i d’avantguarda, que fa que cada visita sigui una experiència culinària que no deixarà indiferent a ningú.

Des del 2016 es troben a la Guia Michelin i des del 2020 els hi han atorgat el Bib Gourmand, considerat pels crítics gastronòmics com l’antesala al premi de l’estrella que valora la qualitat – preu per sota dels 35 €.

Disposen del Menú de migdia de 25 €, el Menú de Tapes de 35,50 €, i el Gastronòmic de 64 €, tots ells elaborats amb productes de temporada i km 0.

Va guanyar el concurs Joc de Cartes de TV3 com a Millor restaurant de Bolets del Baix Montseny i és un restaurant que no es pot deixar de visitar.

La proposta més completa d'Empuriabrava, la trobem a Sikim

Sikim Empuriabrava, a més del restaurant, compta amb una terrassa-pub i una discoteca, que unifica qualsevol necessitat de celebració en un mateix local. L’oferta gastronòmica del Sikim es basa en el concepte de compartir, una fusió entre cuina mediterrània i oriental, reinventant tapes de tota la vida amb un toc oriental que no deixa a cap comensal indiferent.

A més, el restaurant organitza diferents nits temàtiques al llarg de l'any, com la de Sant Jordi o Sant Joan, amb menús i festes redissenyades per a cada ocasió. Sikim és el lloc ideal per compartir experiències tant en grups petits com amb colles més grans, ja que conta també amb sales privades que donen un toc més íntim i divertit per sopars de grup; el factor clau és que a Sikim poden adaptar-se a qualsevol necessitat.

També Sikim Empuriabrava ofereix la possibilitat d’organitzar un esdeveniment o celebració complet, des del sopar fins a la festa posterior, sense sortir del mateix local, per gaudir d’una nit memorable facilitant així totes les necessitats dels participants sense que s'hagin de preocupar de res més. Una de les begudes estrella és la tisana, feta amb sucs naturals i cava i ideal per a compartir.

Terrazo Espai Gastronòmic, al cor de l'Empordà

A Vilamalla, el cor de l’Alt Empordà, es troba el restaurant Terrazo Espai Gastronòmic. La tria del nom del restaurant no ha estat casualitat, Terrazo no només fa referència al material típic usat per a pavimentar els terres en les cases catalanes, sinó que també per la seva localització, ja que aquest espai gastronòmic està situat on antigament es trobava l’Escola d’Hostaleria de l’Empordà, en la qual tot el terra estava pavimentat amb aquest material, que encara es conserva sota de les noves rajoles.

En els seus plats, igual que en l’estètica del restaurant, s'ha volgut plasmar la fusió entre tradició i modernitat.

La seva cuina es basa en una cuina mediterrània que parteix de productes de proximitat, Km0 i del nostre mercat. A partir d’aquest gènere s’elabora el producte fresc i a partir d’aquest s’elaboren amb molta cura els seus plats. Una altra particularitat destacada és que la possibilitat d’elecció del gènere que hi ha al mercat, com, per exemple, peix i carn, obtenint així l’oportunitat de poder cuinar-los a l’instant i al gust del comensal.

Obre les portes els 365 dies de l’any des de les 5:30 hores fins a les 00:00 hores per tal d’oferir els nostres serveis a tots els públics, relativament al mercat i el supermercat, aquests obren de 9:00 del matí a 21:00 (tots els dies).

Restaurant Miralles, una proposta única i tradicional

El Restaurant Miralles, situat a l'N260, al kilòmetre 21 de la carretera que va cap a Llançà, ofereix una proposta única i tradicional al bell mig d'un bonic pinar. Amb més de trenta anys d'experiència en el món de la cuina i amb un canvi d’imatge des de l'any 2017, aquest restaurant és ideal per a famílies i grups, ja que disposa d'un gran espai amb un gran aparcament per a vehicles i un parc infantil pensat per als més petits de la casa.

A més, disposa d'una zona “chill out” al voltant de la piscina que permet de relaxar-se abans o després dels àpats mentre es pot prendre una copa.

Ja fa uns quants anys que el Restaurant Miralles va apostar per obrir tot l'any. Durant el període del juny fins al setembre, és obert cada dia de la setmana, mentre que la resta de l'any obre els caps de setmana, de divendres a diumenge i tots els festius de l’any, on també inclou el dia de Nadal, Sant Esteve i primer d’any amb una revetlla amb originals plats i música en viu.

Prèvia reserva per grups hi ha la possibilitat d'obrir durant la setmana a la primavera, l'hivern i la tardor i gaudir de la seva rica i variada carta de plats integrada per entrants, arrossos, carns a la brasa i peix.

Can Guidet, un referent de la cuina tradicional

El restaurant/masia Can Guidet és un tot un referent a Lloret de Mar des de l'any 1970 elaborant una acurada i característica cuina catalana, casolana i de proximitat. Està especialitzat en carns a la brasa, truites i guisats -com els peus de porc fets al forn-, entre molts altres plats. Una de les seves marques de la casa són les galtes de porc, un dels plats més apreciats pels comensals.

La família de Can Guidet va començar a servir entrepans, bàsicament de truita, en un “xiringuito” al mig dels camps de la zona coneguda com a hort de Can Guidet, i que feien les delícies tant pels lloretencs com pels turistes que començaven a arribar aquella època a Lloret de Mar. De fet, actualment, a la seva carta s'hi pot trobar una gran varietat de truites per a tots els gustos: truita d'alls tendres, truita d'escalivada, de fesols del ganxet o de formatge, així com els seus extraordinaris "fossos" de torrada i gratinats amb diversos productes.

Avui en dia, el restaurant familiar encara manté el seu esperit de menjars senzills i casolans acreditant una gran qualitat però adaptant- se també als nous temps incorporant fa un parell d'anys el menjar per endur-se amb la marca "Can Guidet a casa".

Mas Romeu i la seva cuina com a fonament de la felicitat

Reconegut a la guia Michelin, així com pel portal TripAdvisor amb el Travellers Choice 2021, el Restaurant Mas Romeu està situat en una tranquil·la urbanització als afores de Lloret de Mar i des dels seus inicis, ara fa 40 anys, el lema d'Auguste Escoffier "una bona cuina és el fonament de la felicitat” ha estat el criteri que ha fet seu i ha estat sempre present en el treball de cada dia.

Emplaçat en una petita masia, disposa de diversos menjadors, des del reservat de 6 a 12 persones, d’altres una miqueta més grans i un altre més espaiós amb capacitat de fins a 200 comensals, destinat principalment als àpats de casaments, comunions, celebracions familiars i actes d’empreses. Ara que comença el bon temps també es pot gaudir sota els arbres de la seva emblemàtica terrassa.

Gastronòmicament, el seu tarannà és investigar i oferir plats de cuina tradicional, elaborant sempre aquells productes de temporada frescos, naturals i de vegades humils que han caracteritzat la cuina catalana amb tocs d'innovació i respectant els procediments de cadascun. A la seva carta destaquen la gran varietat de peix, marisc i arrossos, així com les especialitats: el Timbal de Foie amb Poma, Cargols a la Llauna, Filet de Bou a la Sal, Espatlleta de cabrit, Peix de la Costa al Forn amb Patates Panadera...així una extensa variada carta de vins diverses vegades premiada.