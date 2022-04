Casa Gourmet, botiga en línia del Diari de Girona, participa aquest mes d’abril de l’homenatge a Ribera del Duero, zona vitivinícola que aquest any celebra el 40è aniversari com a Denominació d’Origen. I ho fa llançant una selecció única amb tres negres de la Ribera: Emina Emoción 2015, de Bodegas Emina (que és novetat al mercat), Teófilo Reyes Selecció Especial 2019 de Bodegas Reyes i Marquès de Burgos Criança 2018 de Bodegas LAN. La selecció d’abril de la botiga en línia d’El Periódico inclou 6 ampolles (2 de cada marca) a un preu total de 54 euros, i el seu valor real al mercat és de 100 euros.

Emina Emoción 2015 és un llançament únic, un vi d’autor 100% ull de llebre, complex i elegant. Un vi pur, tradicional i modern alhora, elaborat amb raïms seleccionats de la zona de Valdebaniego. Simbolitza molt per a Bodegas Emina, ja que forma part del seu projecte de sostenibilitat i assenta les bases per a un futur cada vegada més eficient i compromès amb la societat i el medi ambient a Ribera del Duero.

Ribera del Duero: Un tribut a la terra

Casa Gourmet ha volgut fer amb aquesta selecció d’abril un tribut a Ribera del Duero, terra que produeix excel·lents vins de reconeixement mundial. Vins marcats per un clima extrem, per l’altitud i per la complexitat del terrer, que donen com a resultat raïms de qualitat exquisida.

Ribera del Duero commemora aquest 2022 els primers 40 anys de la constitució de la Denominació d’Origen. Aquest reconeixement ha contribuït a impulsar una marca de qualitat que, en només quatre dècades, ha aconseguit situar els seus vins entre els més reconeguts del món. És una DO versàtil, creativa, avantguardista, innovadora i amb esperit propi.

Emina Emoción 2015 neix al cor de la Ribera. És al nas fresc, elegant i deixa entreveure les seves aromes a fruites vermelles madures i a fruites negres especiades amb tocs de cacau i fustes nobles.

És un vi amb caràcter, amb un taní ferm i viu, fresc, però amb gran longitud, sense becs ni arestes, arrodonit gràcies a la seva criança que li atorga un sabor perllongat a la boca. L’elegància i la complexitat s’assimilen a les d’un Reserva.

És perfecte per combinar-lo amb carns com l’entranya a la brasa, costell de vaca o talls ibèrics com la presa o la ploma ibèrica.

Teófilo Reyes 2019 i Marqués de Burgos 2018

Teófilo Reyes Selecció Especial 2019 és serè, amb cos, elegant i molt versàtil. Segons José Peñín, crític vinícola fundador de la Guia Peñín dels Vins d’Espanya i col·laborador de Casa Gourmet, aquest vi és dels pocs que encara manté l’estil del ribera de tota la vida: «Color intens, fruita negra madura, cos i bona associació amb els torrats del roure».

Teófilo Reyes, fundador d’aquest celler, va ser far d’aquesta Denominació d’Origen i va elaborar amb el seu mestratge enològic, així com amb gran intuïció i coneixement, vins de reconegut prestigi. De fet, Teófilo Crianza va ser el primer vi nacional a obtenir 99 Punts Parker.

A la vista és net, de color cirera amb vora grana. Al nas se senten notes de fruita madura, caramel i torrats. A la boca és sedós, amb records de minerals, confitura i balsàmics. Està recomanat per maridar amb carns vermelles, rostits, guisats condimentats i formatges.

El tercer vi de la selecció de Casa Gourmet és Marquès de Burgos Crianza 2018. Es tracta d’un negre calmat, assossegat i poderós, que expressa la intensitat i l’elegància de vinyes sotmeses a grans contrastos tèrmics.

Els ceps de Marquès de Burgos Criança de Bodegas LAN, estan molt assentats a la Ribera del Duero i procedeixen de la zona de Quintana de Pidio, on s’obtenen raïms d’una qualitat excepcional. Són petits raïms, amb molts polifenols i aromes que es traslladen al vi.

És de color vermell cirera fosca i té aromes de fruita vermella i negra, amb notes de muntanya baixa, herbes aromàtiques, tons balsàmics, lleugers torrats i xocolata. A la boca exploten els tanins dolços i sucosos, que deixen un grat record. Es pot maridar amb plats de cullera, llegums, guisats, caça, carns vermelles i formatges curats.

Com funciona el club de vins?

A CasaGourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins de Ribera del Duero bé a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon: 972 678 519 Els lectors i lectores també es poden donar d’alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: despeses d’enviament gratuïtes en aquesta selecció i preus exclusius amb descomptes importants. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.