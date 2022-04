El tofu està de moda. Encara que va arribar a Espanya com un mos exòtic, fa anys que resulta normal trobar-lo en restaurants i supermercats. No obstant això, per molts continua sent un desconegut. Els qui saben bé què és aquesta espècie de formatge d'origen japonès elaborat a partir de la soja són els vegetarians i vegans. El tofu és una important font de proteïna -el que el converteix en un important substitut de la carn- i a més aporta calci, fibres vegetals, vitamines i minerals. En anar a fer la compra el podem veure en diferents formes, en funció de la seva textura o solidesa. Encara que el més habitual és trobar-lo com un producte de consistència mitjana, n'hi ha de més ferms i també més cremosos. El que cal tenir en compte és que abans de cuinar-lo és necessari escórrer-lo de la següent forma:

Rebutjar el líquid en obrir l'embolcall i pressionar el tofu sobre un recipient adequat per seguir amb el procés.

Embolicar-lo en paper de cuina i, si preferim, també en un drap, i col·locar un pes damunt -un brick de llet bastaria- per deixar-lo reposar durant una hora abans de cuinar-lo. A més, aquest aliment es presta per diferents receptes. Aquestes són dues d'elles: Remenat de tofu Ingredients Tofu ferma

Ceba

Cúrcuma mòlta

Pebre negre mòlt

Julivert

Filantre

Sal Preparació Esmicolem el tofu amb una forquilla després de seguir el procés d'assecament. Piquem la ceba i l'escalfem en una paella amb oli. Després, incorporem el tofu, que podem continuar trossejant a la paella i afegim la sal i la resta de les espècies al gust, afegint el julivert al final. En menys de 10 minuts, el tofu quedarà daurat i estarà llest. Ho podem servir com a plat o en torrades. Rotllo vegetarià de tofu Ingredients Tofu

Pa de motlle o de pita

Tomàquet

Enciam

Salsa de soja

Coriandre

Oli d'oliva Preparació Talla el tofu en rodanxes per treure-li l'excés del sèrum. Posa a escalfar una mica d'oli d'oliva en una paella i daura el tofu i el coriandre per tots dos costats. Afegeix una mica de salsa de soja i espera fins que es redueixi per posar els condiments a foc lent. Mentrestant, pots preparar el pa de pita afegint-li una mica de maionesa vegana. Afegim el tofu cuinat, un tomàquet en rodanxes i l'enciam. Embolica'l fins a aconseguir un rotllo perfecte i gaudeix del teu nutritiu piscolabis vegà de tofu.