Coneix i gaudeix de tres propostes úniques de restaurants de les comarques gironines que s'adapten a tots els gustos i paladars. La gastronomia gironina s'enriqueix precisament de la varietat de cartes i cuines que tenen com a nexe comú fer fruir a tots els "gourmets". I és que en la varietat està el gust.

Casa Marieta de Girona, cinc generacions de cuina tradicional

El restaurant Casa Marieta de Girona ofereix des de 1892 i al llarg de 5 generacions, una cuina tradicional catalana, de mercat i temporada. La seva oferta gastronòmica es basa en la cuina tradicional amb una extensa carta, plats de Temporada i plats del Dia, amb més de 40 opcions per triar. També disposa d’un ampli celler amb nombroses denominacions d’origen, on destaquen els vins regionals amb D.O. Empordà, comptant també amb referències d’arreu del territori de la península.

Les instal·lacions tenen capacitat per acollir fins a 150 comensals, en un acollidor ambient inspirat en les antigues cases de pagès. Forja, fusta, pedra i fotografies que ens transmeten la història propera, així com la vinculació amb famós pintor Dalí. Compta amb un ampli menjador interior, distribuït en diferents zones per a millor confort i una sala privada ideal per celebracions o reunions d’empresa. A més d’una agradable terrassa amb vistes a la Plaça Independència.

Casa Marieta participa activament en la promoció del territori, participant en Fires internacionals de la mà del Patronat de Turisme de Girona i de l’Agència Catalana de Turisme. Disposa de carta digital, servei en 5 idiomes, canviador per nens i serveis per persones amb mobilitat reduïda i ofereix la gestió personalitzada de grups, a través del servei d’atenció al client, on es realitzen pressupostos atenent a les preferències econòmiques i gastronòmiques sol·licitades.

Restaurant La Gruta, Bistronomia de Mercat a l’Escala

El Restaurant La Gruta es tracta d'una proposta única de la mà del xef francès, Fabrice César, que amb la seva Bistronomia (Gastronomia a preus de Bistrot) proposa una cuina actual de base francesa i internacional, honesta i ben construïda, d’autor, que destaca per la seva curosa presentació. Transmet la seva passió per la seva professió associant de manera inusual, amb equilibri i harmonia, els productes ecològics de proximitat i d’arrels mediterrànies com ara les herbes aromàtiques de la seva Provença natal i espècies de tots els racons del món.

La cuina de Fabrice és el resultat d’una llarga trajectòria professional arreu del món, on va començar treballant amb els grans de la cuina francesa com Alain Ducasse, Michel Rostang o Bruno Oger. En el nou local situat al cor de l’Escala, a les antigues cavallerisses de l’escriptora Caterina Albert, es poden trobar diverses sales amb parets de pedra i un pati-terrassa que fa sentir com si s'estigués immers en un jardí secret, on els clients podran contemplar com treballa el xef en la seva cuina oberta i on gaudiran també d’un servei professional, eficient i discret, que no els deixarà indiferent.

La Gruta de L'Escala és un dels restaurants distingits amb un prestigiós i reconegut Bib Gourmand a la Guia Michelin des de l’any 2014, un fet que acredita la seva cuina i el seu bon servei dirigit al comensal.

Ca l'Herminda, entre la tradició i la modernitat al Port de la Selva

Des de març de 2020 Pere Planagumà és el xef del Restaurant Ca l'Herminda situat en el Port de la Selva, al parc natural del Cap de Creus. El seu estil de cuina reflecteix la seva pròpia manera de ser: lleuger i essencial, refinat però generós. Transmet sinceritat, equilibri, austeritat i naturalitat, de manera autèntica i emotiva, amb imaginació, intuïció i sensibilitat. Posseeix una visió molt particular de la matèria primera de la zona del Cap de Creus, Mar d’Amunt: productes estacionals de l'horta de proximitat, peixos i mariscos frescos de la llotja del Port de la Selva sense oblidar altres productes més modestos. Tradició i modernitat en la cuina tradicional marinera: arrossos caldosos i secs, suquets, peixos al forn...

La presentació dels seus plats juga amb el buit del plat fent-se notar el contrast entre tradició i avantguarda. Transmet molt amb pocs elements. A l'hora de desenvolupar les seves propostes li agrada eliminar tot el que considera no imprescindible sense deixar d'acaronar la poesia de les seves creacions. Al xef li agrada oferir el més íntim i familiar però amb un llenguatge actual. Aquesta dualitat entre tradició i avantguarda és el que ha portat al xef Pere a iniciar un procés de recerca i recuperació de garums ancestrals, sent la seva cuina un fidel reflex.

El seu objectiu és oferir felicitat. Per això, li concedeix una gran importància al ritual, vol que els seus convidats gaudeixin de cadascun dels plaers que envolten una taula: la importància de la llum i el silenci, del gest i la mirada, el plaer de la serenitat de l'entorn... en definitiva, una cuidada hospitalitat basada en un profund respecte al treball ben fet.