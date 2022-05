Girona serà la seu d'una trobada entre disset cuiners internacionals que reflexionaran i debatran sobre els principals reptes que té la gastronomia. Es tracta de la reunió del Consell Assessor del Basque Culinary Center, que actualment està format per tretze xefs i aviat s'hi incorporaran quatre persones més. El consell està liderat per Joan Roca i compta amb cuiners com Massimo Bottura, Ferran Adrià, Heston Blumenthal o Yoshihiro Narisawa. La reunió del consell assessor serà el 19 de juny i l'endemà es farà una trobada al Mas Marroch oberta a tots els professionals del sector que ajudaran a debatre i reflexionar part dels reptes i oportunitats. Els organitzadors volen obrir aquest acte a 200 persones vinculades al sector. En les properes setmanes el BCC també anunciarà quatre nous membres del consell assessor que vindran a la trobada de Girona.

La jornada professional de cuiners internacionals arrencarà el diumenge 19 de juny amb una visita a l'entorn. El director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, ha detallat que un dels objectius d'aquestes jornades professionals que cada any es fan en un país diferent és "connectar" amb el territori. Per això els cuiners visitaran restaurants i municipis de la demarcació de Girona. Reunió interna i trobada amb els professionals El dilluns 20 serà el moment en què els membres del consell assessor es reuniran per debatre sobre els reptes i oportunitats del sector i també "analitzar què ha passat" en els últims anys en el món de la gastronomia. En aquesta trobada del consell assessor també es posaran sobre la taula noves idees i conclusions que Aizega ha avançat que es convertiran en "projectes i iniciatives que el Basque Culinary Center articularà en un futur". El president del consell assessor, Joan Roca, ha destacat que el món gastronòmic ha de parlar de com valorar els productors locals per garantir una producció en el futur, però també hauran de discutir sobre les relacions laborals o com fer que cada restaurant "trobi una identitat pròpia". En aquesta reunió interna del consell assessor també s'escollirà el guanyador del BCC World Prize. Els cuiners membres d'aquest òrgan escolliran una iniciativa d'un cuiner que presenti elements trencadors i transformadors. Aquest premi està dotat amb 100.000 euros. El dimarts 21 de juny serà el torn d'una de les jornades més esperades. Es tracta d'una jornada al Mas Marroch oberta a tots els professionals de sector. En aquesta jornada es debatran conceptes, oportunitats i reptes de cara al futur de la gastronomia. El director del Basque Culinary Center ha avisat que volen que hi participi tothom que estigui vinculat a l'àmbit gastronòmic. Per això ha animat a tots els interessats que es posin en contacte amb el centre de formació de San Sebastià per gestionar la seva assistència. Aquest debat serà presencial a l'espai Mas Marroch que gestionen els germans Roca i serà una activitat gratuïta. A més, també es podrà seguir en format telemàtic. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 200 persones. Joan Roca ha destacat la importància d'aquest "diàleg" ja que en ell tothom podrà exposar "realitats molt diverses" per trobar solucions comunes a problemes que, en molts casos, es comparteixen en tot l'àmbit de la gastronomia. Focus mediàtic La trobada del consell assessor a Girona i la jornada professional al Mas Marroch compta amb el suport de la Diputació de Girona i l'Agència Catalana de Turisme. El president de l'ens català, Narcís Ferrer, ha recordat que aquesta trobada professional ajunta "els millors cuiners del món i els millors periodistes especialitzats en gastronomia". Això esdevindrà una ocasió clau per promocionar el territori com a destinació gastronòmica. Ferrer ha anunciat que l'enogastronomia és un dels sectors que vol potenciar més l'Agència Catalana de Turisme, ja que és un element que "explica qui som, com som, la nostra cultura i el nostre paisatge". A més, Ferrer ha recordat que potenciar Girona com a destinació turística en l'àmbit enogastronòmic ajuda a donar un valor afegit a l'oferta i atrau a un públic més qualitatiu. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha recordat que la demarcació ja ha fet molts passos en aquesta línia. Una mostra és el fet que Girona sigui la demarcació amb "més estrelles Michelin del món", fet que remarca la potència que té la cuina al territori. A més, amb aquesta reunió del consell assessor també serà una oportunitat per posar en valor els productes que ja formen part de la distinció Girona Excel·lent. Es tracta d'un segell de qualitat que dona la mateixa Diputació de Girona per reconèixer alguns productes de qualitat que es fan a la zona.