The World’s 50 Best Restaurants ha reconegut amb l’Icon Award 2021 la xef d’origen francès Dominique Crenn, que, a més de les seves importants contribucions en l’àmbit de l’hostaleria, també ha utilitzat la seva plataforma per conscienciar i impulsar un canvi positiu. A més de ser nomenada World’s Best Female Chef el 2016, Crenn ha fet història al llarg de la seva carrera i ha obert un camí per als futurs xefs.

Crenn ha declarat: «Que la meva feina sigui reconeguda pels meus companys m’omple d’orgull i apreci. Espero utilitzar aquesta plataforma com una oportunitat per tornar i per inspirar la pròxima generació a ser fidel a si mateixa i a disfrutar sempre del viatge».

Dominique Crenn rebrà el premi a la cerimònia oficial de The World’s 50 Best Restaurants, que se celebrarà a Antwerp, Flandes, el 5 d’octubre.

La cuinera, nascuda a França i establerta a San Francisco, va desenvolupar un gran interès per la cuina gràcies als seus pares abans de traslladar-se als Estats Units amb 24 anys i començar la seva formació.

La xef va obrir l’Atelier Crenn a San Francisco el 2011 i el restaurant va rebre la seva primera estrella Michelin al cap de pocs mesos. El 2012, Crenn es va convertir en la primera dona xef nord-americana a dirigir un restaurant amb dues estrelles. El 2018, va arribar a la categoria de tres estrelles. El 2019, Atelier Crenn es va situar al número 35 de la llista The World’s 50 Best Restaurants.

Des que li van diagnosticar càncer de mama el 2019 (ara en remissió), Crenn ha parlat obertament sobre la seva salut per conscienciar sobre la malaltia. Com a persona que s’autoidentifica com a mig europea i mig nord-africana, Crenn també va fer una apassionada campanya a favor del Black Lives Matter.

William Drew, director de continguts de The World’s 50 Best Restaurants, ha dit: «Dominique Crenn no només és una xef i restauradora excel·lent, sinó un exemple d’algú que diu la veritat al poder en tots els aspectes de la seva vida, a través del seu lideratge, la seva humanitat i la seva interminable campanya per la justícia social, tant dins com fora de l’àmbit de l’hostaleria».