Tot i que es poden consumir tot l'any, els gelats venen molt de gust quan arriba la calor, ja que es converteixen en una bona opció per refrescar-nos sense deixar de banda els seus múltiples i deliciosos sabors.

De gelats, n'hi ha de molts tipus. I, com molts altres aliments, també es poden elaborar a casa. Un dels trucs a l'hora de fer gelats casolans és utilitzar productes frescos, per exemple, la fruita. Un ingredient fresc i saludable que pot ajudar-nos a donar color i sabor als nostres gelats. Si el que busquem a part del sabor és cremositat, un iogurt pot ajudar-nos a aconseguir aquesta textura. Encara que no siguem cuiners experts tenim multitud d'opcions amb les quals preparar un bon gelat casolà.

Gelat casolà de maduixa

Ingredients

500 g de maduixes

150 g de sucre o sucre de llustre (sucre glacé)

1 culleradeta de sucre invertit o de mel

350 g de nata molt freda (mínim 35% matèria grassa)

Elaboració

És la recepta més clàssica que existeix dels gelats casolans. A qui no li agraden les maduixes? Són una fruita molt versàtil que té moltes opcions. Per elaborar un gelat casolà de maduixa necessitem netejar i trossejar les maduixes per la meitat i posar-les al congelador. Després que estiguin congelades cal triturar-les per obtenir una textura igual a un granissat. Incorporar la nata, que ha d'estar a temperatura freda, junt amb el sucre i la culleradeta de sucre invertit o mel. I ja estaria llest el nostre gelat casolà. Congelar durant tres hores com a mínim abans de consumir.

Gelat de menta i pinya

Ingredients

500 g de pinya fresca

10 fulles de menta fresca

Elaboració

Pelar i tallar la pinya en trossos. Triturar els trossos de pinya amb una batedora de mà o de got. Posar una mica d'aigua si fos necessari. Afegim les fulles de menta i tornar a triturar, tot i que podem incorporar altres fruites o fins i tot un parell de cullerades de iogurt del sabor que més ens agradi o llet de coco perquè ens quedi un gelat més cremós. Congelar durant tres hores com a mínim abans de consumir.

Gelat casolà de iogurt grec i fruits vermells

Ingredients

350 g de iogurt grec natural ensucrat

115 g de fruits del bosc congelats

30 ml de xarop d'atzavara o sucre de canya

15 ml de suc de llimona

Elaboració

Com amb els anteriors gelats casolans hem de triturar tots els ingredients fins obtenir una mescla homogènia, emplenar els motlles dels gelats i congelar-ho mínim durant tres hores.