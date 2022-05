Tot i que ens trobem en la plena primavera, tornar de la feina a casa, sortir amb els nens al parc, passejar el gos o qualsevol activitat que realitzem sota el sol resulta asfixiant a causa de les altes temperatures. Tant és així que, en molts moments del dia, les terrasses del nostre país estan plenes de persones que busquen hidratar-se i protegir-se dels rajos de sol. Una altra forma de combatre la calor asfixiant que ha sufocat gran part del territori nacional durant aquest maig ha sigut la de preparar dinars refrescants, més típics d'estiu, que ajudin a suportar les altes temperatures.

Un d'aquests plats, que a més de saludable és del més saborós i perfecte per degustar els dies més càlids, és el gaspatxo. Aquesta recepta, que forma part de la cuina espanyola més antiga, té múltiples versions i dona molt joc al cuiner, que amb una mica d'originalitat pot elaborar una infinitat de versions diferents per no avorrir-se'n mai. El tomàquet pren el paper protagonista en la recepta de gaspatxo tradicional, que és una sopa freda de verdures i hortalisses crues, pa, oli, vinagre i sal. Van ser els antics camperols i jornalers de l'interior de l'eterna al-Àndalus del segle VIII els qui van inventar un gaspatxo primigeni compost únicament per aigua, oli i vinagre, tot i que de vegades s'hi afegien ametlles o all.

L'actual gaspatxo no va néixer fins al segle XVI, quan es van incorporar productes de l'altre costat de l'Atlàntic com el pebrot i el tomàquet, que li donen aquest gust únic i tan especial que avui dia valora tant la nostra cuina. Des d'aleshores, aquest fabulós plat ha sigut un gran aliat per combatre les altes temperatures i n'han sorgit noves variants amb diferents fruites que aporten una espurna de sabor especial. Perquè t'animis a tastar alguna d'aquestes variants afruitades, a continuació apuntem tres receptes que et permetran gaudir de les bondats del gaspatxo afegint-hi un toc singular que farà que no et cansis d'aquesta recepta tan arrelada a la nostra terra.

Gaspatxo de síndria

Ingredients

Trossos de síndria

Tomàquets grans madurs

Ceba

Pebrot verd

Cogombres petits pelats

Alls

Sal

Oli d'oliva verge extra

Vinagre de Jerez

Elaboració

Tritureu-ho tot bé en una batedora, deixeu-ho refredar a la nevera i afegiu-hi la guarnició desitjada.

Gaspatxo de poma verda

Ingredients

Cogombre

Poma verda

Pebrot verd

Ou dur

All

Oli d'oliva verge extra

Sal

Vinagre

Elaboració

Trossegeu els ingredients i bateu-los tots barrejats. L'ou aporta un punt de consistència al plat, però si veieu que queda molt espès, podeu afegir-hi una mica d'aigua fins a aconseguir el punt que més us agradi.

Gaspatxo de maduixes

Ingredients

Tomàquets madurs

Maduixes (seleccioneu-ne les més madures perquè potenciïn el gust d'aquest plat)

Ceba tendra

All

Pebrot verd

Oli d'oliva

Vinagre

Sal

Elaboració