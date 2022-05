Poques guarnicions igualen en gastronomia a la ceba caramel·litzada. Com ingredient, marida amb una gran varietat de receptes i en situacions molt diferents: tapes, hamburgueses, plats principals… Gairebé ningú es resisteix al seu sabor i la seva textura. Però quan estem a casa, en moltes ocasions ens oblidem de la ceba caramel·litzada perquè la seva preparació, tot i que senzilla, requereix paciència.

Aquests són els passos per fer la ceba caramel·litzada perfecta pas a pas:

Ingredients

Ceba

Oli d'oliva verge extra

Sal

El primer que haurem de tenir en compte és la quantitat que desitgem preparar. Caldrà ponderar el tipus de plat amb el qual la degustarem i el nombre de comensals i, especialment, tenir present que la ceba es reduirà molt durant el cuinat.

Cobrim el fons d'una paella amb oli d'oliva verge extra i posem el foc a nivell mig-alt. Quan ja hagi començat a escalfar-se afegim la ceba, removent durant uns minuts abans de baixar el foc a un nivell baix. És important que les tires no quedin unes damunt d'unes altres perquè totes es cuinin de la mateixa forma.

Mentre es caramel·litza, un procés que durarà una mica més d'una hora, és convenient remoure de tant en tant perquè les tires es cuinin de manera uniforme, vigilant sempre que no es cremin perquè el seu sabor no acabi amargant. A poc a poc, anirem veient com la ceba va adquirint el color caramel i la textura melosa pròpia d'aquesta guarnició. Opcionalment, podem afegir sal al final del procés.