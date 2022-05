A l’obrir una llauna de conserves, és una pràctica comuna retirar el líquid de conserva i que acabi a l’aigüera. Segur que més d’un ho hem fet alguna vegada. Una de les raons d’aquest costum és la creença que aquest líquid porta conservants per preservar l’aliment o que són greixos afegits, però això no és del tot cert.

En realitat, el nom correcte per a aquest líquid és «líquid de cobertura» i, generalment, es compon d’oli d’oliva o aigua i sal i res més. Aquests ingredients naturals són suficients perquè les conserves estiguin protegides i es mantinguin en perfecte estat. El que fa que perdurin en el temps és el procés d’esterilització, no és necessari cap tipus de conservant artificial.

La preservació d’aliments banyats en un líquid (gairebé sempre oli d’oliva) no és precisament una pràctica moderna. Ja els grecs i etruscos feien servir aquest mètode i va ser en l’època de Napoleó quan es va fer més popular, fins a arribar a ser el procediment estàndard que és avui dia.

El líquid de cobertura no només serveix per protegir l’aliment d’agents externs, sinó que completa les seves propietats i n’enalteix el seu sabor, millorant-lo amb el temps. A més d’aquests avantatges purament pràctiques o gustatives, el líquid de cobertura aporta molts altres beneficis que enumera la conservera Frinsa:

Brou o amaniment instantani

El líquid de les conserves al natural, format per aigua i sal, suposa un brou de peix o marisc amb un sabor intens a punt per prendre o per fer servir a qualsevol guisat o recepta. De la mateixa manera, el líquid de cobertura a base d’oli d’oliva serveix com a amaniment perfecte per a amanides, pastes o qualsevol altre plat que necessiti un plus de sabor. I tot a punt per menjar.

Es pot congelar

Si no l’utilitzes, el pots congelar. Si no necessites el líquid de cobertura per a una recepta o per amanir algun plat no cal llençar-lo, el pots congelar a les glaçoneres de gel i guardar-lo per a futures elaboracions. D’aquesta manera tindràs un saboritzant natural sempre disponible i a punt per utilitzar.

Aprofita la varietat

A més de les conserves al natural o en oli d’oliva, hi ha molts altres líquids de cobertura, cosa que ens aporta una gran varietat d’opcions per degustar. Hi ha en tomàquet, en escabetx, amb allada, en salsa de vieires, la llimona... Aquest ampli ventall permet elaborar receptes i plats diferents i ens facilita portar una alimentació sana i variada.

Beneficis nutricionals

Aporta beneficis nutricionals: el líquid de cobertura a base d’oli d’oliva afegeix beneficis nutricionals als del mateix aliment. La Fundació Espanyola del Cor afirma que l’oli d’oliva és ric en àcid oleic i ajuda a controlar el colesterol i la hipertensió arterial, reduir el risc de trombosi i prevenir la diabetis i les malalties cardiovasculars.