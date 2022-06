Els periodistes Òscar Broc i Toni Garcia Ramon acaben de publicar 'Bocatas: arte entre dos panes' (Editorial Debate), una obra que recorre Espanya a través de 50 entrepans. Un dels que apareix en el volum és aquest, anomenat El Pollazo. «Diuen que va néixer a Cadis i el seu atractiu és brutal. És el rei dels entrepans quan tornes de festa i, evidentment, no és una pel·lícula apta per a menors de 18 anys. Una bestialitat entre pans que espanta els nutricionistes com l'all els vampirs», comenta Broc. Aquesta és la recepta de l'entrepà 'El Pollazo'.

Ingredients Pa de barra rústica

1 pit de pollastre

3 talls de magreta adobada

1 grapat de patates fregides (tall tradicional)

2 ous

Oli d'oliva verge extra

Sal Elaboració Cobriu el pollastre i fregiu-lo.

Passeu per la mateixa paella els talls de magreta i daureu-les al gust.

Fregiu a la mateixa paella els ous.

Fregiu les patates en una altra paella.

Afegiu sal i oli al pa.

Col·loqueu els ingredients de l'entrepà seguint aquest ordre: pollastre arrebossat, magreta, patates fregides i ous ferrats.

Tanqueu l'entrepà amb delicadesa i a gaudir.