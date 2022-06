"A què no pots menjar tan sols una?" era la pregunta retòrica que formulava un antic anunci televisiu dels anys 90. Es referia, és clar, a les patates fregides. Obrir una bossa és submergir-se en un munt de sensacions: que si el cruixit, que si el cop punxant del salat, que si el color daurat del fregit... Impossible sotmetre's a la tortura de provar-ne una i deixar la resta per un altre moment perquè, siguem realistes, sempre és bon moment per menjar-se un grapat. Les patates fregides són versàtils i efectives: el mateix valen per al mal d'amors, que per a les finals esportives o les trobades entre amics. I si, a més, ens fem amb una bossa de les següents marques, millor que millor

Patates fregides El Gallo

Amb una imatge de marca cridanera que recorda el gall Claudio dels Looney Tunes, aquesta marca de patates porta més de 80 anys fent la vida més feliç als habitants de Càceres. És difícil trobar-les fora de la seva província natal i és una pena: la patata El Gallo és lleugerament oliosa -una mica més del recomanable-, de tall tirant a gruixut i mossegada cruixent. Menjar-se la bossa gran, de 350 grams, és fer-ho amb la felicitat més completa i absoluta. Fregides en oli de gira-sol.

Patates fregides Espinaler

Des de 1896 porta Espinaler entenent l'aperitiu com una bella art. Des de la localitat barcelonina de Vilassar de Mar arriben aquestes patates fregides elaborades a partir de noble matèria primera soriana. Poc més: oli d'oliva i sal per aconseguir un producte que és pura artesania. Cruixents i de tall generós, són ideals per a ser regades amb la famosa salsa d'aperitiu d'aquesta popular marca catalana. El millor de tot? Que poden trobar-se a multitud de botigues dedicades al bon menjar de tot el país.

Patates fregides San Nicasio

Per la seva bossa rosada les reconeixereu. Les patates fregides San Nicasio, cordoveses, van tan sobrades que ni tan sols han de mostrar el producte s l'envàs. Guardonades amb centenars i centenars de premis, estan fetes a partir de patata agra seleccionada i fregida en oli d'oliva verge extra de Priego de Còrdova. El toc especial el posa la sal rosa de l'Himàlaia que porten i que les converteix en un mos deliciosament exquisit. Fins i tot el xef José Andrés és fan del seu prodigiós sabor i la seva textura inigualable. No hi ha botiga de 'delicatessen' que no les tingui entre la seva llista de temptacions.

Patates fregides Perdi

Les patates fregides Perdi estan entre les millors mai gaudides en aperitius, festes i altres xerinoles informals. Obrir una de les seves bosses ben atapeïdes i farcides de substància, a les quals ningú acusarà mai de contenir aire, és sinònim de celebració. Cruixents, saboroses... aquestes patates fregides arribades des d'Aracena (Huelva) estan elaborades a partir de matèria primera acuradament seleccionada i fregida en una mescla d'oli d'oliva i gira-sol amb molt d'art.

Patates fregides El Valle

Les patates fregides supreme El Valle que fan a Villena (Alacant) exciten els sentits al màxim. Fregides en oli de gira-sol, aconsegueixen un cruixent estratosfèric. Ideals per fer un aperitiu etern.

Patates fregides Rubio

Les patates extragruixudes que l'empresa Rubio elabora a Múrcia són perfectes per exercir de base sobre la qual posar musclos de bona grandària o una llauna d'escopinyes. Al mateix temps, són perfectament bones per si soles, acompanyades d'un bon vermut (o dos). Per als fetitxistes del tall gruixut, aquí tenim una experiència pròxima al Nirvana. Sabor elevat a l'enèsima potència.

Patates fregides Añavieja

Sòria, capital mundial de la patata. Aquí trobem alguns dels millors exemplars de l'univers. Les patates fregides d'Añavieja estan elaborades de manera artesanal i es fregeixen en oli d'oliva per aconseguir que tot el sabor de la patata de la zona no sols no es perdi, sinó que es realci.