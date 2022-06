Alumnes de la Facultat de Disseny i Enginyeria del centre Elisava de Barcelona han presentat set propostes «innovadores i disruptives» de 'Food Design' per millorar el sistema agroalimentari de la mà de l'expert en postres del Celler de Can Roca, Jordi Roca. Els projectes dels estudiants de quart curs fusionen disseny, gastronomia, producció, indústria i altres aspectes «essencials i necessaris» per reflexionar i donar resposta a qüestions com el rebuig i l'excedent alimentari, la cadena que connecta els mercats amb el sector de la restauració, la manera com l'espècie humana s'alimenta, l'estat actual de l'agricultura o del sector lleter o la relació entre les persones i els aliments. Els alumnes han estat tutoritzats per Jordi Roca, Héloïse Vilaseca, responsable d'I+D d'El Celler de Can Roca, i Mariana Eidler, directora del Food Design Lab d'Elisava.