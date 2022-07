Per als amants de la platja, passar el dia prop del mar és una benedicció. No obstant això, no sempre resulta fàcil trobar el menú perfecte per poder menjar a la sorra. És per això que molts usuaris opten per menjar directament en els xiringuitos i evitar-se problemes de comoditat. Això sí, per aquells que volen menjar sota el para-sol hi ha plats que són ideals per portar-los en una petita nevera i gaudir-los a la tovallola sense la necessitat de gastar-se diners. Menjars fàcils de dur, sense molt de temps de preparació i que alegren el dia a qualsevol banyista. Així, et proposem cinc receptes per degustar en una jornada de platja.

Amanida d'arròs

Les amanides són sempre opcions encertades per a l'estiu, ja que es poden menjar sense escalfar-les, són fàcils de transportar en un envàs i solen ser menjars lleugers que senten bé abans de donar-se un bany a la platja. En concret, l'amanida d'arròs pot ser l'opció perfecta per aquests casos, perquè combina les proteïnes de l'arròs amb el sabor dels diferents vegetals. Els ingredients són molt variats segons la recepta, encara que per aquesta ocasió et proposem els següents: arròs, tomàquet, tonyina, palets de cranc i pebrot rostit. Els passos són molt senzills: coure l'arròs, deixar-lo refredar i afegir-li la resta d'ingredients perquè agafi sabor. Un plat ideal per a la platja i també per endur-se a la feina.

Truita de patata

La truita de patata és un clàssic dels menús per a la platja. Es pot menjar freda i portar còmodament en una petita nevera, així com es presta a combinar amb altres plats. Més enllà de l'etern debat sobre si ha de portar ceba o no, és una opció senzilla que pot quedar molt bé sempre que se segueixin els passos adequats. Per aquesta llista optarem per la recepta del xef Rafuel, per a la qual tan sols es necessiten cinc ingredients: ous, patates, sal, ceba i oli d'oliva.

Empanada casolana

Igual que la truita, l'empanada és una opció que s'adapta perfectament a la platja i a les temperatures estiuenques. La clau, en aquest cas, està a encertar el farciment. Una gran elecció és apostar per un farciment de tonyina, salsa de tomàquet, ceba, pebrot, oli d'oliva i sal. En cas de no voler preparar la massa hi ha diversos supermercats que les venen ja fetes.

Sandvitx de tonyina

El sandvitx de tonyina és una recepta idònia si no vols passar massa temps a la cuina abans d'anar a la platja. Es tracta d'un entrepà amb molta història i que és molt comú consumir-lo 'per emportar', així que té les condicions necessàries per poder endur-te'l còmodament en la bossa de la platja. A més, utilitza ingredients barats i fàcils de digerir. Una de les combinacions possibles és: pa de motlle, tonyina, maionesa, enciam, tomàquet i carrota ratllada. No obstant això, també es podrien afegir altres aliments segons els gustos de cada comensal, com les olives o la remolatxa.

'Burrito' de pollastre amb formatge

En cas de no voler optar pel típic entrepà, una altra opció per endur-te a la platja és el 'burrito' de pollastre. Fàcil de portar a qualsevol lloc, saborós i original. Pots fer-lo amb algun formatge (per exemple, manxec) i acompanyar-lo de més ingredients en funció del sabor que vulguis aconseguir. Els passos són molt simples: En primer lloc, hauràs de tallar el pollastre en petits trossos i coure'ls a la paella. Una vegada estiguin fets, es barregen els trossos amb la resta d'ingredients (formatge, pebrots i ceba, per exemple) perquè els sabors es combinin. Finalment, simplement hauràs d'enrotllar-lo amb la massa del 'burrito' i estarà llest per consumir.