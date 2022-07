Glops plens de matisos elaborats amb el mil·lenari sègol polonès Dankowski, aigua i fruites orgàniques. Aquesta és la nova aposta de Belvedere per perpetuar el potent sabor tradicional del vodka que ara infusiona amb llimona, mora i pera en una nova estratègia del grup de luxe LVMH, decidit a elevar als combinats a l’olimp de la cocteleria internacional.

Belvedere torna a fer servir la peculiar soca d’aquest cereal, que només es cultiva amb èxit a les planes de Polònia, a la recerca del caràcter i del sabor d’aquesta beguda que ara reactualitza amb la gamma Belvedere Organic Infusions, amb certificació 100% orgànica.

Després d’anys de proves i tastos en col·laboració amb la casa d’aromes francesa Robertet, la nova aposta de Belvedere presenta tres varietats: Lemon & Basil, una barreja de llimona orgànica i alfàbrega verda fresca, amb extractes botànics de flor de saüc; Pear & Ginger, amb pera orgànica madura i sucosa, acompanyada de gingebre subtilment picant amb un toc de mel de til·ler; i Blackberry & Lemongrass, una combinació aromàtica de mores amb herba de llimona i sàlvia.

L’originalitat està en el fet de combinar els sabors fruiters amb herbes, espècies i flors que aporten profunditat a la barreja sense enterbolir els sabors naturals.

Belvedere és una marca de vodka de luxe polonès elaborat a partir de sègol i produït a la localitat polonesa de Żyrardów.

Suport al productor local

A l’hora d’escollir els ingredients, com la pera, el gingebre, la mel de til·ler, la llimona, l’alfàbrega, la flor de saüc, la mora, la sàlvia i l’herba de llimona, la marca aposta per productors de confiança procedents de tot arreu del món. A més, per garantir la màxima qualitat de la matèria primera i mitigar possibles problemes de proveïment, tots els proveïdors compten amb la certificació ecològica i compleixen estrictes criteris de selecció.

Així mateix, el sègol polonès ecològic que es destil·la per crear el vodka té un procés de producció 100% traçable i és cultivat exclusivament per una sèrie d’agricultors de confiança a Polònia.

El sègol polonès és un gra mil·lenari les característiques del qual en el vodka s’extreuen mitjançant un procés de destil·lació ancestral en què intervenen elements com el foc i l’aigua. El sègol es converteix en una base perfecta per afegir els sucs fruiters i els productes botànics.

A la destil·leria, Belvedere aprofita l’energia del foc per a una destil·lació quàdruple. Gràcies a aquest procés, s’aconsegueixen els característics sabors matisats d’aquests glops definits pel ‘terroir’.

Després, l’aiguardent de sègol es barreja amb aigua filtrada i purificada. Una vegada fet això, afegeix els sucs 100% orgànics obtinguts de les fruites i productes botànics procedents de tot el món, que proporcionen el sabor.

Finalment, es deixa reposar i assentar suaument durant unes setmanes, abans d’embotellar a la destil·leria.

Sense gluten

La beguda espirituosa s’elabora a partir de grans de sègol rics en hidrats de carboni que contenen gluten. No obstant, el procés de fermentació i destil·lació utilitzat per crear el vodka elimina totes les traces, per la qual cosa Belvedere Organic Infusions no conté gluten. Això és així a totes les begudes espirituoses elaborades a partir de la destil·lació de cereals i a les quals no s’ha afegit posteriorment cap ingredient que contingui gluten.

Belvedere Organic Infusions, juntament amb tots els altres licors de Belvedere, són elaborats per mestres destil·ladors de sègol a Polmos Żyrardów, la destil·leria més antiga del món de Belvedere que està situada al costat de la plana de Mazovia, una vasta regió plana a l’oest de Varsòvia.