En ple estiu el calor apreta en molts llocs de la geografia espanyola i els ciutadans busquen diverses estratègies per mantenir-se frescos i hidratats. Amb l'ascens de les temperatures, les persones que encara no han gaudit de les vacances adapten el seu dia a dia per suportar de la millor manera la xafogor que ens acompanya durant gran part del dia.

Portar roba fresca, fer esport a les hores en les que el sol s'amaga, augmentar el consum d'aigua o adaptar la nostra dieta, son algunes de les tàctiques més eficaces per gaudir de l'estiu. Una de les formes més delicioses per combatre la calor i enganyar l'estómac és la de refrescar-nos a base de batuts de fruita, perfectes per l'esmorzar o el berenar. A continuació apuntem tres idees de receptes perfecter per preparar els nostres batuts d'aquest estiu: Coco i pinya Aquesta barreja refrescant és ideal per una tarda de calor en què necessitem reposar energia i fugir dels sabors més dolços. Ingredients: 200 grams de coco.

600 grams de pinya.

4 glaçons de gel. Elaboració: Per preparar aquest batut hem de començar netejant bé la pinya, tallant-la a trossos i colocant-la a la batedora. Llavors afegirem el coco ratllat i els glaçons de gel. Triturem tot durant uns pocs minuts fins a percebre una barreja uniforme. Per donar-li un toc més atractiu podem col·locar unes rodanxes fines de pinya i empolvorar amb coco per sobra dels gots. Xocolata i plàtan Es tracta d'una de les barreges més habituals ja que la combinació dels dos sabors enamora a milions de persones de tot el món. Ingredients: 500 ml de llet.

2 plàtans.

5 dàtils.

1 cullerada de cacao en pols sense sucre. Elaboració: Trossegem els plàtans i tallem i traiem els ossos dels dàtils. Seguidament afegim la fruita trocejada a la batedora, juntament amb la llet i el cacao, i remenem tot fins que quedi una barreja uniforme i sense trossets de fruita. El servim ben fred i podem decorar amb cacao en pols per sobre. Maduixa i nabius L'acidesa de les mauixes i la dolçor dels nabius formen aquest regal per les papil·les gustatives que ens ajudarà a mantenir-nos frescos quan més apreta la calor. Ingredients: 2 tasses de maduixes.

1 tassa de nabius.

1 tassa de llet.

4 glaçons de gel.

Aigua al gust. Elaboració Col·loquem tots els ingredients a la batedora i barregem fins aconseguir una barreja homogènia. Si veiem que ens queda massa espès afegim l'aigua freda que sigui necessària fins aconseguir el punt que vulguem. Per donar el toc final podem servir en gots freds, que posarem abans en el congelador, i col·locarem un parell de rodanxes molt fines de maduixa per decorar.