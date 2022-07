El nou restaurant La Miranda (ubicat al carrer Ciutadans número 14) ocupa un edifici històric i emblemàtic de la ciutat, que s’ha restaurat per tal d’acollir aquest nou espai. El redisseny de l’espai s’ha fet de la mà de La Bòbila que ha respectat, en el seu projecte, l’estructura original de l’edifici. La Miranda és un restaurant amb un look chic, càlid i agradable, ple de detalls i amb diferents racons que proporcionen una fantàstica sensació de desconnexió ideal per a acollir àpats.

El restaurant presenta una carta amb productes de proximitat i preus assequibles, un espai que permet acollir trobades íntimes o de grans dimensions amb l’opció de reservar sales per a celebracions de negocis o festivitats. La inauguració de l’espai es va celebrar el 30 de juny i va comptar amb la presència de diverses personalitats i autoritats, entre d’altres, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. El Grup Andilana Tot va començar a Palamós de la mà d’Herminia Camós i el seu fill, que van obrir l’Hostal Vostra Llar, un hotel restaurant a peu de carrer i proper al públic. Va ser la primera pedra per al naixement del Grup Andilana, que va consolidar la seva creació oficial el 1992 amb l’obertura del primer restaurant a Barcelona: La Fonda. Des de llavors no han parat de créixer en innovació, gastronomia i disseny fins a arribar a ser més de trenta restaurants i endinsar-se al sector hoteler, amb noves línies de negoci que els fan encara més grans. Perquè fa seixanta anys van decidir apostar per un nou concepte de gastronomia que s’adapta a les noves tendències mantenint el sabor tradicional de la cuina mediterrània. Avui encara sumen experiència i coneixement perquè Andilana continuï sent un dels principals grups de restauració del país. A la província de Girona els podem trobar també als hotels Trias i La Malcontenta (tots dos a Palamós), així com als restaurants Blanc (Girona), Casa Brinda (Platja d’Aro), La Corniche (Palamós), El Pla (Palamós), Mundet (Sant Antoni de Calonge) i Truman (Palamós).