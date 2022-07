La prestigiosa cerimònia en què s'escullen els 50 millors restaurants del món, The World's 50 Best Restaurants, té lloc la nit d'aquest dilluns a Londres amb un clar protagonisme gironí: Mateu Casañas, del restaurant Disfrutar, intentarà col·locar-se al podi final després de la cinquena posició que va obtenir l'any passat. Casañas, de fet, somia assolir la primera posició i entrar de ple a l'estrellat de la gastronomia, un espai que anteriorment han ocupat El Bulli o El Celler de Can Roca.

