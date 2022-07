L’abraçada amb els seus germans, Joan i Jordi, va simbolitzar l’alegria compartida per un nou pas en la llarga trajectòria de reconeixements dels creadors d’El Celler de Can Roca. Si el restaurant ja va ser reconegut dos cops com el millor del món, si el talent de Joan Roca és elogiat arreu del món considerant-lo un dels grans xefs de la història o Jordi Roca havia guanyat el premi al millor pastisser, aquest dilluns va ser el torn de Josep Roca. «Pitu» Roca va rebre a Londres el premi al millor sommelier del món en el marc de la gala del «The World’s 50 Best Restaurants» que va situar a dalt de tot el Geranium de Copenhaguen. Un altre restaurant danès per agafar el relleu del Noma, guanyador del 2021. El Disfrutar dels tres excaps de cuina d’El Bulli Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch va pujar del cinquè lloc de la darrera edició al tercer només per darrere del Geranium i del Central de Lima. El madrileny Diverxo de David Muñoz va ser quart.

Cal recordar que, des de l’any 2019, els organitzadors de «The World’s 50 Best Restaurants» tenen una categoria especial per als restaurants que ja han ocupat la primera posició del rànquing: «Best of the Best». Per això, grans icones de la restauració mundial com El Celler de Can Roca, l’Osteria Francescana o el Noma danès, guanyador de l’any passat, ni apareixen en la classificació encapçalada pel Geranium ni hi tornaran a ser mai més

La història de Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch i el seu èxit amb el Disfrutar no s’explica sense els molts dies que, tots tres, van treballar plegats a El Bulli amb Ferran Adrià. Casañas, de Roses, hi va entrar el 1997 i no en va sortir fins al 2014. Ja amb el Disfrutar obert però amb els tres cuiners continuant col·laborant amb Adrià en la gènesi del Bulli Foundation. «Més que hereus del Bulli, el que ens agrada dir és que en som part. Perquè al Bulli, més enllà del talent del Ferran, l’Albert (Adrià) i en Juli (Soler) que es mereixen tot el mèrit i el reconeixement que s’han guanyat a pols, hi ha un munt de gent que n’hem format part, bolcant-hi la nostra part més creativa», declarava Mateu Casañas en un recent reportatge del Diari de Girona en motiu de la publicació que recull el treball creatiu que s’ha fet al Disfrutar des de la seva obertura l’any 2014. Dos anys més tard que obrís les portes el Compartir de Cadaqués, el restaurant que mantenir plegats Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch després que tanqués El Bulli. La mítica aventura gastronòmica de Ferran Adrià a Cala Montjoi que, en el moment del seu final, els tenia a ells tres com a caps de cuina