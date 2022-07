Qui no ha dut a terme alguna vegada algun despropòsit culinari intentant fer gaspatxo amb tomàquets sense suc? O ha perpetrat una amanida amb un tomàquet tou, incapaç d'aguantar les envestides del ganivet? L'estiu és l'època per excel·lència del tomàquet -que és fruita i no verdura, per cert- i les diferents varietats inunden els mercats en tota la seva esplendor. Davant tal abundància, no té perdó de Déu cometre greus errors per no saber quina classe fer servir en cada recepta...

Per a intentar associar a cada tomàquet l'ús que li correspon, hem consultat a Lucía Grávalos, una jove xef que ha fet molt de soroll en els últims temps amb el seu restaurant Mentica Gastronómico (Madrid) i amb nous projectes per davant. El seu origen de La Rioja la converteix en una especialista en tot el que l'horta ofereix. Enguany, a més, ha estat nomenada 'Dama de Rojo' de la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Bezana (Santa Cruz de Bezana, Cantàbria), que se celebra a la fi d'agost. També hem comptat amb l'opinió experta de Carlos Fernández Miranda, cuiner que acaba d'obrir el restaurant Virrey a Madrid, que debuta amb diverses receptes amb el tomàquet com a protagonista.

Per a gaspatxo

Grávalos es decanta pel tomàquet pera. «És carnós, però alhora compta amb prou suc». L'ideal és utilitzar-lo quan estigui «el més madur possible», afegeix la cuinera de La Rioja. Fernández Miranda coincideix amb ella i explica que el pera és «sempre el millor per a qualsevol mena de sopa freda que s'elabori, sigui gaspatxo o salmorejo».

Per a sofregit

«Per a tota mena de salses de tomàquet i altres sofregits, trio també el tomàquet pera», diu la cuinera de Mentica, que afegeix que és el «més versàtil» quan es troba en el seu millor moment. Fent un joc (molt fàcil) de paraules podríem dir que el tomàquet pera, efectivament, és la pera.

Per a amanida

Encara que en moltes fruiteries l'alternativa per a l'amanida sempre és un tomàquet tirant a rodó i amb uns lleugers solcs, aquests dos xefs prefereixen utilitzar altres varietats més especials, amb alguns trets en comú. «En el meu cas, escombro cap a casa i em decanto per la 'tomata' de Calahorra, la meva terra natal. És un tomàquet carnós i saborosíssim. Està tan bo que, per a gaudir-lo, tan sols es necessiten unes gotes d'oli i unes escates de sal. Per a xuclar-se els dits». Aquesta 'tomata' té una superfície més lobulada i presenta un aspecte més irregular i menys rodó. Per part seva, Fernández Miranda tria el Monterosa, que va seleccionar «entre més de 15 tomàquets, en un tast per buscar el millor per a nombroses receptes del restaurant perquè no té tanta acidesa com el bola, per exemple». Com la 'tomata' de Calahorra, també té una superfície bulbosa i forma aplanada.

Per al forn

Un dels entrants amb els quals estan triomfant al Virrey és un tàrtar de tomàquet que s'acompanya de formatge parmesà i espàrrecs (en temporada). «El que fem és fer servir un bon tomàquet pera que fiquem, una vegada pelat, en el forn. El deshidratem perquè perdi tota l'aigua i el deixem assecar. Queda perfecte, llest per a ser tallat en daus».

Per a untar (en pa)

Aquí no hi ha massa dubtes: els tomàquets de penjar compleixen amb la funció de ser refregats amb les torrades de pa en una combinació que és difícil de superar, el clàssic 'pa amb tomàquet'. Són més melosos pel fet que han perdut l'acidesa i han d'utilitzar-se quan estan molt tendres. Si no donem amb aquesta varietat específica, sempre podem fer la jugada de fer servir els tomàquets més madurs que tenim a mà, una missió que resulta molt més senzilla a l'estiu, quan el clima ajuda. Fer-ho a l'hivern sense els tomàquets adequats és arriscar-se al desastre més absolut i quedar-se amb un fruit destrossat a la mà i sense rastre d'ell en la torrada. Fernández Miranda recomana, a més, «que el tomàquet tingui poques llavors per dins, que sigui més carnós i no tan àcid».

Per a posar-se creatiu

Lucía Grávalos ho té clar: quan es tracta de fer alguna amanida una mica més especial o de donar curs a la creativitat, tira dels tomàquets 'xerri' o de grandària petita. «Uns 'xerris' pelats i macerats en vinagre poden ser el punt perfecte per a una amanida especial. També m'agraden els tomàquets perla, que són encara més petits, molt cruixents per fora. En mossegar-los, t'omplen la boca amb aigua de tomàquet. Tots dos són dos productes que ens regala l'horta per a poder desenvolupar la imaginació i fer grans plats».

Per a apostar per l'origen

La xef de Mentica anima a provar tots aquells tomàquets que parlin d'un territori determinat com «el tomàquet lleig de Tudela o el rosa de Barbastro». És a dir, que els tomàquets amb «cognom» -sempre que estiguin en temporada, clar- són d'aquells que no cal deixar passar. Només així aconseguirem tornar a aquells sabors de tomàquet de la nostra infantesa que crèiem perduts per sempre...