De la planta a la tassa. Aquesta és la filosofia amb què neix Wolstton, l’empresa de cafès d’especialitat de l’empresari madrileny Miguel Ángel Aguado, que aspira sense complexos a desbancar una multinacional com Nespresso en l’oferta cafetera de grans restaurants i hotels de luxe. Compra els grans a productors locals dels cinc continents, els emmagatzema i els torra suaument a Lleida i els envasa a Tarragona en unes càpsules biodegradables i compostables que es poden tirar al contenidor marró de residus orgànics. Tot presentat en elegants capses per a cada una de les barreges ‘premium’.

Aguado fabrica sis ‘blends’, amb el cafè aràbic de les illes Galápagos sempre a la barreja, amb què pretén contribuir a despertar l’«escassa cultura cafetera» d’Espanya, lamenta, mentre mostra grapats dels grans del seu producte, amb una excel·lència que ha sigut avalada per la SAC (Associació Internacional de Cafès d’Especialitat) amb més de 80 punts sobre 100.

Els ‘blends’ de Wolstton són suaus, amb un punt d’acidesa i dolçor natural, aromàtics, complexos, amb menys cos i crema que els robustos, i amb menys cafeïna. A més, aconsella l’empresari hoteler, s’han de prendre sense sucre.

«Un bon cafè no necessita que el sucre disfressi el seu sabor real», remarca Miguel Ángel Aguado, decidit a plantar cara a les grans multinacionals del sector acompanyat pel seu barista, el mestre Antonio Minicozzi.

«El món del cafè està dominat per grans multinacionals que n’estableixen les normes i en marquen les regles del joc, a partir d’aquí la resta d’empreses del sector tenen dues opcions: adaptar-se o nedar contracorrent», insisteix Aguado, abans d’explicar com va sorgir aquesta quixotesca aventura.

Va ser Minicozzi el que li va proposar invertir en aquest negoci. «Sempre vaig voler millorar la qualitat del cafè que oferia a Marlaca, el restaurant que vaig gestionar durant sis anys a l’Hotel Paraíso de los Pinos de Formentera», explica Aguado, que no s’ho va pensar gaire i va aportar el capital necessari per fer realitat el somni de Wolstton.

L’equip de l’empresari ofereix en la seva primera edició de cafès sis ‘blends’, tots amb la base del gra que adquireix a les illes Galápagos, una autèntica raresa, fruit de la biodiversitat de la zona i molt escàs. «El seu creixement es considera un miracle de la naturalesa, ja que aquest cafè aràbic seria impossible que pogués créixer a les altituds de les illes Galápagos», explica. Són els corrents oceànics els que fan aquest miracle al generar un microclima que refreda la zona, cosa que «crea un entorn propi de terrenys de més altitud», afegeix.

La resta de grans verds d’alta gamma els compra a productors locals dels cinc continents i els emmagatzema a l’empresa Cafés Batalla de Lleida, on es barregen i es torren molt poc per conservar les aromes i sabors del cafè. «Un torrat excessiu destrueix els cafès de qualitat, la seva dolçor i acidesa, ens genera més amargor i astringència i sobretot és menys saludable, ja que genera elements químics nocius per a la salut», comenta Aguado. A la firma Arabo de Tarragona és on Wolstton porta a terme la moltura per moldre i encapsular el seu cafè, un xarrup gurmet que va de la planta a la tassa.