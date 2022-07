Congelar el pa és una bona opció per aprofitar millor aquest aliment i no acabar malgastant-lo, ja que s'ha endurit amb el pas de les hores. Això sí, cal tenir en compte que no podem deixar-lo indefinidament al congelador.

Quant temps podem mantenir congelat el pa? En principi, aquest aliment pot conservar-se al congelador un màxim de tres mesos. No obstant això, és més recomanable consumir-lo abans d'un mes, ja que passat aquest temps el pa comença a perdre qualitats i sabors. Com a consell, un tipus de pa que és una molt bona opció per congelar són les clàssiques 'puces' que es venen en forns i supermercats. Les venen també en versió integral, i es poden anar traient cada dia per esmorzar, per exemple. Gràcies a la seva mida, són ideals per consumir-les senceres en un sol àpat, sense haver de tirar cap resta a les escombraries.