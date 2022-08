L'estiu i la calor s'associen, sense cap mena de dubte, als gelats. Un aliment tan refrescant com saborós que fa les delícies dels més petits de la casa, però també dels adults. I és que, qui es resisteix a un gelat? No obstant això, moltes vegades intentem evitar-los si volem mantenir el nostre pes a ratlla i no trencar la dieta durant les vacances, ja que solen contenir un elevat nombre de calories.

Però no sempre és així, ja que podem gaudir del 'rei de l'estiu' sense remordiments de consciència fent els nostres propis gelats de fruites a casa, saludables, baixos en calories i... boníssims! A més, són receptes senzilles que podem fer amb nens, un pla d'allò més especial i entretingut que ens ajudarà a suportar les altes temperatures que estem patint aquest estiu. De la mà d'agendadeisa.com et descobrim com convertir-nos en gelaters i fer les delícies de tota la família amb diferents alternatives d'allò més refrescants i sanes en les quals la fruita és la gran protagonista. Gelats de maduixa i plàtan Un sabor clàssic amb tan sols tres ingredients, tots ells naturals. Mescla en un bol un plàtan madur a trossos, deu o dotze maduixes tallades per la meitat i 120 ml de suc de pinya o taronja. Bat la mescla amb una batedora i aboca-la en uns motlles (tipus polo) de silicona que podem trobar en nombrosos comerços i basars. Col·loca un palet de fusta a cada motlle i congela'ls durant tota la nit, almenys de 6 a 8 hores. Gelats de pinya i mango En primer lloc, pela i trosseja un mango i mitja pinya, i congela'ls durant unes hores. A continuació col·loca'ls en un bol amb 400 ml de suc de pinya i tritura-ho tot bé, fins obtenir una mescla homogènia. Aboca-la en els motlles, recorda't dels palets, i introdueix-los en el congelador durant almenys 6 hores abans de gaudir-los. Una delícia tropical que no et deixarà indiferent! Gelats de síndria i kiwi Per fer aquests gelats necessitaràs síndria i kiwi. Primer, retira l'escorça de mitja síndria, talla-la en trossets i treu-li les llavors. A continuació liqua o tritura els talls amb una batedora i aboca el suc de síndria sobre els motlles, fins a omplir dues terceres parts de cadascun. Col·loca un palet en cada motlle i deixa'ls en el congelador fins que estiguin durs (unes dues hores). Mentrestant, pela i talla tres kiwis en rodanxes, col·loca'ls a la liquadora i tritura'ls. Si vols pots afegir una mica de sucre, en funció dels teus gustos. Afegeix-ho al motlle que ja conté el gelat de síndria congelat i torna a introduir-lo unes hores al congelador. Acolorit, original i refrescant! Gelats de iogurt i maduixa Si a casa sou fans del petit suisse, t'encantarà aquesta varietat. Mescla en un bol 500 gr de maduixes trossejades, 250 gr de iogurt grec, 50 gr de mel i una cullerada de suc de llimona. Passa-ho per la batedora fins que estigui suau i aboca-ho sobre els motlles. Col·loca els palets i refrigera'ls durant almenys 4 o 5 hores. Els encantarà als més petits!