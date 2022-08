A la creixent oferta de gaspatxos preparats disponibles als supermercats se n’han afegit dos més: un de maduixes i un altre de xilis de Jalapa de Dabiz Muñoz, el prestigiós xef propietari del restaurant DiverXO.

Disponibles des de fa poc més d’una setmana a la secció gurmet d’El Corte Inglés, on Muñoz també va comercialitzar les seves pròpies torradetes de Santa Teresa, aquests dos nous productes no només criden l’atenció pel preu –15,80 euros el litre– i situació privilegiada dins de l’establiment –caixes plenes de gel amb la cara del cuiner just davant de la caixa–, sinó també per la seva composició nutricional.

Amb les dades a la mà, els gaspatxos de maduixa i xilis de Jalapa de Dabiz Muñoz són els més calòrics del mercat.

El gaspatxo de maduixes compta amb 113 calories per cada 100 grams, més del doble que la majoria de gaspatxos de la lleixa. El de xilis de Jalapa ascendeix a 206 calories per cada 100 grams. El normal, segons diversos rànquings que han revisat tota l’oferta, és que estiguin entre 40 i 60 calories per cada 100 grams.

Així, un dels més calòrics que hi havia fins ara era el gaspatxo fresc d’Hacendado, amb 75 calories per cada 100 grams.

Tots dos es venen en envasos de mig litre, de manera que una ampolla sencera del de maduixes són 565 calories i una del de xilis de Jalapa, 1.030 calories (aproximadament, la meitat de les calories diàries recomanades).

Són més de les que té un menú complet de McDonald’s compost per un quart de lliura de carn amb formatge, patates petites amb quètxup i Coca-Cola normal petita, que en sumen 940, segons la calculadora nutricional de la cadena.

«Als nutricionistes ens agrada poc parlar només de quilocalories, perquè hi ha aliments molt calòrics amb nutrients interessants, com la fruita seca», reconeix Beatriz Robles, nutricionista i tecnòloga dels aliments. «Però exemples com aquest són molt visuals. Mig litre de gaspatxo te’l pots beure perfectament en un àpat i en format ampolla entra fenomenal com a refrigeri. I aquest és molt calòric. A més, a partir de greixos que no són de gaire bona qualitat».

Pitjor que un gaspatxo de marca blanca

El gaspatxo de xilis de Jalapa porta tomàquet verd, pebrot verd, oli de gira-sol alt oleic i oli d’oliva. En són els quatre ingredients principals. Els olis provoquen no només que sigui molt calòric, sinó que tingui un elevat contingut en greixos.

«És massa alt en greixos, sobretot tenint en compte que és un producte per beure», apunta Antonio Rodríguez, responsable del projecte SinAzúcar.org. «A més, és oli de gira-sol en gran percentatge».

«Té més oli de gira-sol que d’oliva. I el d’oliva és refinat, no verge ni verge extra, perquè només posa ‘oli d’oliva’, així que perdem part dels antioxidants i dels compostos bioactius», afegeix Robles. «Això és una passada, perquè costa més del doble que els gaspatxos de primeres marques».

«Nutricionalment no és un producte de luxe. No és millor, ni de lluny, que qualsevol altre. La majoria dels gaspatxos envasats, fins i tot els de marques blanques, porten oli d’oliva verge extra. Aquí ja va bastants passos per darrere», continua l’experta.

Aquest gaspatxo d’intens color verd, que Muñoz va promocionar a Instagram com a «poció multisucs», té 21 grams de greix per cada 100 grams.

«Els gaspatxos solen tenir entorn d’un 3% de greix que procedeix de l’oli d’oliva verge extra, que sí que és de bona qualitat. Aquest en té set vegades més. S’incrementa molt el valor energètic sense que ens aporti nutrients interessants. És preocupant», diu Robles.

Un pot sencer inclouria 105 grams de greix, més del doble que el menú de McDonald’s.

La tecnòloga destaca, a més, que el producte inclou com a additius colorants que modifiquen les propietats del producte per aconseguir un color més atractiu.

«Altres gaspatxos són atractius per si mateixos. Els additius són segurs, però en gaspatxos s’utilitzen per conservar i mantenir la textura», afegeix. El gaspatxo de Muñoz, amb qui aquesta redacció ha intentat contactar sense èxit, «té totes les característiques d’un ultraprocessat amb l’agreujant que es fa passar per un producte gurmet que nutricionalment és molt inferior a altres processats del mercat. Per a mi, és pitjor producte», conclou l’experta.

Una injecció de sucre

El gaspatxo de maduixa del xef és menys calòric que el de xilis de Jalapa, però compta amb un ingredient poc habitual en gaspatxos: sucre.

Els seus ingredients principals són els tomàquets pera, un puré de maduixes amb sucre i, de nou, oli de gira-sol alt oleic. Aquest oli conté més àcid oleic que el de gira-sol normal i té bones propietats per fregir, segons els experts consultats, però en cap cas és similar al d’oliva verge.

Inclou, a més, quètxup i xipotles molts.

«Té bastant sucre», diu el responsable de SinAzúcar.org. «Tres vegades l’habitual en aquest tipus de productes».

D’acord amb l’etiqueta, el gaspatxo de maduixes de Dabiz Muñoz té 6,3 grams de sucre per cada 100 grams de producte. Robles calcula que 2,5 grams són de sucres afegits (el sucre del puré de maduixes), mentre que la resta són sucres lliures que procedeixen de la mateixa maduixa.

Fa temps que els nutricionistes i l’OMS recomanen limitar el consum de sucs i fruites triturades per la gran quantitat de sucres lliures, a diferència de les peces senceres de fruita.

«No és un percentatge altíssim. Una Coca-Cola té uns 10 grams de sucre per cada 100», diu Robles. «Però ja estem parlant que té sucres afegits, que els gaspatxos no en porten»

Com reconèixer un bon gaspatxo envasat

Els gaspatxos de Muñoz arriben a la lleixa d’El Corte Inglés Gurmet després de llançar les seves torradetes de Santa Teresa i una línia de salses –quètxup fumat, allioli, brava, ‘mojo picón’, etc.– a raó de 34 euros el quilo.

Més enllà de la injecció de calories que suposen i del seu elevat percentatge de greixos i sucres, Rodríguez no veu problema a consumir-los de «forma ocasional».

Robles insisteix que hi ha moltes opcions millors i més barates al mercat. Que el gaspatxo envasat és, en general, un «bon processat». ¿Com distingir entre les opcions de les prestatgeries?

«He arribat a veure monstres com salmorejos que contenen maionesa. Però en general porten bons ingredients», recomana. «Jo em fixaria en la llista d’ingredients, en què tingui els que tu utilitzaries a casa per fer un gaspatxo o salmorejo. Que tingui un elevat percentatge d’hortalisses i que el greix sigui de bona qualitat (oli d’oliva verge extra). Finalment, em fixaria en la quantitat de sal: que no en porti més de 0,8 grams per cada 100, perquè el màxim recomanat són 5 grams al dia».

Sent justos, conclou, l’únic avantatge dels gaspatxos de Muñoz és el baix contingut en sal. «Però no justifica la resta».