La síndria és una de les postres estrella de l'estiu, juntament amb el meló i el gelat. I portar una síndria fresqueta a la platja és un dels àpats més rics, saludables i hidratants amb els quals delectar-se en els dies de tanta calor. Però pot ser que no tinguis un ganivet amb el qual tallar la síndria o et resulti enutjós fer-ho, amb l'afegit que els talls et poden quedar irregulars. I portar els trossets ja partits és una bona solució, però es quedaran aigualits i estovats si trigues a consumir-los. Si vols gaudir de la síndria recentment partida i menjar-la sense cap mena de problemes, estiguis on estiguis, hi ha un invent que et pot resultar molt útil: la forquilla.

No obstant això, és una forquilla amb truc, ja que té una espècie de tallador. Les pues laterals les té disposades cap avall i unides per una barra que, en realitat, és una fulla tallant. Amb ella pots tallar la síndria en trossos perfectes, prèviament partida per la meitat amb un ganivet, i donar-li la volta i fer servir la forquilla de manera normal, punxant el tros per degustar-lo ben fresquet.