De què parlem quan parlem de fruits vermells? L'estiu és l'època per excel·lència per al consum de nabius, gerds, móres i altres fruits de petita grandària entre els quals, per cert, no hauríem d'incloure les cireres, a les quals habitualment empadronem dins d'aquesta família i que, botànicament, estan més a prop del préssec. Les maduixes -i els gerds- tampoc són tècnicament fruits vermells -'berries' en anglès- perquè deriven d'una sola flor amb múltiples llavors. Però sí que ho serien, des del punt de vista botànic, les magranes, els kiwis o els plàtans en procedir d'una sola flor... Un petit embolic, vaja.

Per sortir del laberint de la botànica, ens centrarem en els que tradicionalment considerem fruits vermells: gerds, nabius, móres, groselles... i, per tradició, les nostres amigues les maduixes. Aquí van alguns plats que demostren la seva versatilitat i que poden fer-se servir en receptes tant salades com dolces. En el restaurant The Beach Club by Ushuaïa Eivissa (Sant Jordi de ses Salines, Eivissa), el cuiner Adrián Paniagua i el seu equip de cuina fan servir gerds i nabius en una amanida il·lustrada. Inclouen, a més, base de ruca, crostons de pa, pinyons torrats, daus de 'foie' saltats i tomàquets 'xerri'. Els gerds i nabius també es colen en la vinagreta.

Un plat salat en el qual la maduixa es cola habitualment és el gaspatxo. El cuiner Jairo Soria del restaurant Rocacho (Madrid) elabora un gaspatxo amb 500 grams de maduixa i 300 grams de tomàquet de penjar. Ho corona amb un dolç que és, en realitat, una coca de gambeta i dues maduixes més enfilades en un pinxo per decorar. Tot al vermell. Més maduixes: les trobem en l'amanida 'Burrata Summer Garden' de New York Burger (Madrid i Barcelona), en la qual el formatge italià es presenta acompanyat de maduixes, tomàquet rosa, remolatxa rostida a la brasa, ametlles, ruca i 'kale'. Ull perquè la maduixa també s'utilitza per a l'amaniment d'aquest entrant. A Saddle (Madrid) també hi ha una amanida amb maduixes que el xef Adolfo Santos completa amb pèsol llàgrima, cabdell d'enciam, salsa de llet i mantega salada.

Carns, peixos i (com no) postres

Des d'Ushuaïa proposen incloure els nabius en un sofregit al costat de ceba, tomàquets, nabius i ametlles. Sobre ell es col·loca un bacallà gratinat amb una muselina d'all rostit. Una barreja perfecta en la qual els tocs dolços i àcids donen profunditat a un plat que remet a una recepta de tota la vida. També funcionen aquests fruits estiuencs en plats de carn, com passa en el confit d'ànec setinat amb fruits vermells del Jardín de Alma (Madrid). Com no podia ser d'una altra manera, l'ànec i els gerds, les mores o els nabius es porten de por.

Les postres són el territori natural per a la màgia, a mig camí entre àcida i dolç, dels fruits vermells. En restaurants com Colósimo (Madrid) els fan servir per preparar una sopa que cobreix al bescuit de xocolata temperada amb gelat de nata. A Villoldo (Madrid), una infusió de fruits vermells serveix de base al seu famós gelat de formatge fresc. A Baan (Madrid) també fan una salsa de fruits vermells per anar amb un merengue cruixent amb 'cassis', fruita del drac i litxi. En ple cor del madrileny barri de Salesas, el japonès Nomo Braganza té en carta un 'mochi' cruixent farcit de 'mousse' de gerd amb crema de pistatxo i cobertura de xocolata blanca. Dolç i cruixent a la vegada.

Idees 'berry friendly' per fer a casa

Per si de cas ens posem nerviosos en veure'ns amb grapats de gerds, nabius o móres a casa sense saber què fer amb ells, aquí van alguns consells de l'equip de cuina de The Beach Club by Ushuaïa Eivissa. «Els fruits vermells són un complement ideal per amanir qualsevol mena d'amanida a l'estiu. Podem preparar un caramel amb sucre morè, afegint vinagre de poma i fruits vermells. Cuinem durant uns minuts amb l'olla tapada i ho triturem tot. Finalment, afegim a la barreja oli d'oliva verge extra i emulsionem». Un amaniment perfecte per tenir sempre a mà.

També suggereixen incloure els fruits vermells en l'esmorzar. «Una de les millors maneres de gaudir-los és prendre'ls al matí acompanyats d'un iogurt cremós, 'musli' o simplement menjant-los sols: tenen una gran aportació vitamínica i antioxidant». Perfectes, per tant, per començar el dia amb bon peu.

En el restaurant Cadaqués (Madrid), el 'bartender' Manel Vehí utilitza pols de mora i puré de gerd en el seu còctel Garbí, elaborat amb ginebra, suc de llima, llimona i essència de roses. «Els fruits vermells són un complement ideal per acompanyar un bon 'gin tonic'. Poden incloure's al final en la copa amb l'objectiu d'aportar un toc fruiter i fresc a la nostra beguda», expliquen des de The Beach Club by Ushuaïa Eivissa.

I què fem si, després de fer servir-los en totes aquestes receptes -del gaspatxo al pastís, passant pel combinat- ens sobren? Doncs no hi ha problema perquè poden congelar-se i utilitzar-se en qualsevol moment durant l'any. La millor manera de tenir sempre un exèrcit vermell a mà per posar una nota de color i sabor en qualsevol plat o beguda.