Tots sabem què és una hamburguesa. Un preparat de carn picada amb forma rodona que porta, com a mínim, un 1% de sal i que pot contenir altres ingredients i condiments com ara pebre, all o julivert. Tot i això, rere l'autèntica hamburguesa de carn de vaca hi ha molt més.

Ja fa molt de temps que l'hamburguesa va deixar de ser la reina del menjar escombraries i de mica en mica va ocupant el lloc culinari que es mereix, guanyant-se el cor i el paladar de tota mena de comensals, no només del públic més jove. Cada cop són més els xefs entestats a fer de l'hamburguesa un art i és estrany el restaurant que avui dia no la té entre els seus suggeriments gurmet.

Discarlux, pionera de la carn d'alta gamma de vaca vella i bou, posa a disposició dels seus clients una botiga en línia per comprar des de la comoditat de casa beneficiant-se del servei de venda a domicili i atenció personalitzada. Sempre amb el segell de qualitat garantit, les comandes es reben en un termini d'entre 48 i 72 hores.

Amb un descompte del 25% sobre el preu original, ara podeu aconseguir el pack BBQ for2 (1 mitjana de vaca (0,7 kg) + 0,5 kg xurrasco anoll femella + 1 ‘chorizo criollo’ + 1 xoriço casolà + xistorra) per només 45,90 €, IVA i despeses d'enviament incloses, afegint-hi el codi “twopi”.

A més, podeu seguir gaudint de la millor carn Discarlux al millor preu aprofitant tots aquests descomptes.

Així és com s'elabora la millor carn de vaca per a hamburgueses

Per poder gaudir d'una genuïna hamburguesa prèmium, no només cal comptar amb una matèria primera excel·lent. També és important dur a terme un procés d'elaboració cuidat que tingui en compte els petits detalls. Així és com Discarlux elabora la millor carn de boví per a hamburgueses:

Seleccionen setmanalment i des de l'origen les millors peces de bou i de vaca vella .

. Treballen en un entorn molt fred (entre 0 i 2 graus) perquè la carn no s'endureixi.

La carn utilitzada és de vaca madurada (entre 15/20 dies). De les vaques seleccionades (les que tenen més quantitat d'infiltració de greix) n’utilitzen el quarter davanter . D'aquí agafen l'agulla, l'aleta, la contraaleta, l'espatlla, el canó… i les barregen molt bé amb el greix de la falda.

. D'aquí agafen l'agulla, l'aleta, la contraaleta, l'espatlla, el canó… i les barregen molt bé amb el greix de la falda. Perquè la carn no quedi endurida, és important no fer un picat gaire fi . Això permetrà que en cuinar-se l'hamburguesa tingui una “bona mossegada” i no sigui una pasta.

. Això permetrà que en cuinar-se l'hamburguesa tingui una “bona mossegada” i no sigui una pasta. Una vegada elaborada l'hamburguesa, cal tenir cura especialment del procés de formació i intentar que l'hamburguesa no estigui gaire compacta . Per això, a Discarlux duen a terme un procés artesanal utilitzant un tipus de màquina que, com que no és industrial, permet donar-li la intensitat de compactació adequada.

. Per això, a Discarlux duen a terme utilitzant un tipus de màquina que, com que no és industrial, permet donar-li la intensitat de compactació adequada. El resultat final és una hamburguesa més solta, llesta per ser cuinada i degustada i que no té res a veure amb l'envasada industrialment.

Les millors hamburgueses de carn de vaca, a cop de clic

Les hamburgueses de Discarlux estan fetes 100% amb carn de vaca de gran qualitat i elaborades a partir de talls nobles, que procedeixen de ramaderies seleccionades per la bona praxi i benestar animal.

Discarlux anteposa la qualitat per sobre de la quantitat i ofereix a la seva botiga en línia diferents tipus d'hamburgueses en funció de les preferències i gustos de cada consumidor. Les hamburgueses de 180 grams de vaca artesana tenen un sabor intens i tendre i les minihamburgueses de vaca europea són ideals per als més petits de la casa. Són molt versàtils i permeten experimentar amb elles en mil i una receptes.

Si el que vols és demostrar a tothom que l'hamburguesa també és un plat gurmet, has de triar l'hamburguesa de Fisterra. Discarlux, impulsora del projecte Fisterra Bovine World que cria en una finca gallega vaques de les 13 millors races del món, ofereix el pack Burger Fisterra Bovine World, que inclou una selecció d'ingredients prèmium.

I és que, per aconseguir l'hamburguesa perfecta a la millor carn l’han d'acompanyar productes de gran qualitat. Per això, en aquest pack, a la carn procedent de la finca d'Ames l'acompanyen formatge de Formaje, pa brioix de Cientotrenta grados, oli d'oliva verge extra arbequí fumat de Castillo de Canena, tomàquets de temporada i ruca de Huerta de Carabaña, ceba confitada al vi, un pot de maionesa de carn amb all al forn i salsa barbacoa artesana amb cogombrets. Una autèntica delícia disponible a la web de Discarlux per 59 euros i que no té res a envejar a la millor hamburguesa del món.

La carn de Discarlux, ingredient principal de les millors hamburgueses d'Espanya.

Fundada el 2005 per José Portas i Carlos Ronda, Discarlux dona servei a supermercats, carnisseries i a molts dels restaurants més prestigiosos de tot el país. L'origen d'una de les millors hamburgueses de Madrid és la selecció de carns d'aquesta empresa.

Vanessa San José és la xef executiva i propietària juntament amb Alexandra Galvis de la madrilenya La Bistroteca, on es pot degustar l'hamburguesa “La Palma”, “Millor hamburguesa gurmet d'Espanya 2021” i elaborada amb carn 100% vaca marela madurada “DRY AGED” de Discarlux. Per a San José, el secret d'una bona hamburguesa només resideix a comptar amb productes de qualitat i molt d'amor a l'hora d'elaborar-la. “La qualitat és fonamental perquè el resultat sigui magnífic. Això sí, també cal saber-la tractar, ja que un bon producte tractat de manera incorrecta pot arruïnar el plat”.

Problema que per descomptat no té “La Bistroemy”. 180 grams de carn gallega madurada, formatge cheddar de 14 mesos de maduració, ceba fregida flamejada amb bourbon, bacó fumat hipercruixent i salsa de xilis coreans amb mantega fumada converteixen aquest plat tan atractiu en l'hamburguesa més venuda del local.

Preguntada per la mena de coses que la gent sol passar per alt a l'hora de preparar una bona hamburguesa, Vanessa San José insisteix en la importància de fer servir carn de gran qualitat. També “és important que els formatges o qualsevol altre ingredient estigui ben elegit i no abusar mai de les salses, ja que un excés de quantitat pot fer petits la resta de sabors”.

Si vols experimentar i preparar la teva pròpia hamburguesa gurmet a casa, amb Discarlux ho tens més fàcil que mai. Entra a la seva pàgina web i en un termini d’entre 48 i 72 hores podràs tenir al teu domicili la millor matèria primera del mercat.

