Una llauna de tonyina no té gaire glamur. Tanmateix, aquests pocs grams de peix poden donar molt de si! Aquí van cinc idees per fer miracles amb aquest fons d'armari culinari imprescindible.

1. 'Rillettes' de tonyina

Has de muntar un aperitiu en 'last minute'? Que no s'escampi el pànic, pots preparar delicioses 'rillettes' de tonyina amb una mica de formatge, alfàbrega fresca i llimona. No necessites res més i ho tindràs preparat en tan sols dos minuts.

Ingredients per a 4 persones

200 g de tonyina

1 escalunya

2 cullerades de nata espessa

10 cl de nata líquida

1 culleradeta de mostassa

1 culleradeta de cibulet picat

Sal i pebre

Elaboració

Aixafa bé la tonyina en un bol i afegeix-hi els altres ingredients.

Salpebra al gust i serveix amb torradetes.

2. Crestes de tonyina

Una altra idea senzilla per muntar un pica-pica amb èxit o qualsevol menjar ràpid són les infal·libles crestes de tonyina. Tot el que necessites és un 'pack' de massa de pasta de full, ous durs, tomàquets i alguns altres ingredients que t'agradin per acompanyar la tonyina.

Ingredients per a 4 persones

2 rotllos de massa de full

1 ou per daurar

200 g de tonyina

1 pot de concentrat de tomàquet

Sal i pebre

2 cebes

2 tomàquets madurs

1 pebrot vermell

2 ous durs picats

1 grapat d'alfàbrega

Elaboració

Prepara un sofregit amb els ingredients vegetals.

Afegeix la tonyina i l'ou picat.

Omple les masses de pasta de full.

3. Sandvitxos d'alvocat i tonyina

Sigui per a un entrant fàcil o per a un esmorzar o berenar sans i fàcils de preparar, munta uns senzills però deliciosos entrepans d'alvocat i tonyina. Per donar-li una mica de vida a la barreja, els pots 'tunejar' amb una cullerada de maionesa o, seguint amb el mode 'healthy', afegint-hi un rajolí de suc de llimona i una mica de pebre d'Espelette.

Ingredients per a 4 persones

2 alvocats madurs

Cibulet picat

100 g de formatge fresc

1 llauna de tonyina

El suc de mitja llimona

Pa tipus sandvitx

Elaboració

Barreja els diferents ingredients fins a aconseguir una massa homogènia.

Forma els sandvitxos.

4. Mandonguilles de tonyina

Quina meravella de sabor, textura i originalitat. Aquí t'expliquem com fer-les en un no res.

Ingredients per a 4 persones

2 culleradetes de mostassa

2 culleradetes de tàperes

160 g de formatge Philadelfia

300 g de tonyina al natural

Pa ratllat o panko

Elaboració

Preescalfa el forn a 200 °C.

En un plat, disposa el pa ratllat

En un bol, barreja i aixafa bé tots els ingredients.

Forma boletes que anirem arrebossant en el pa.

Enforna 10 minuts fins que estiguin dauradetes.

Serveix amb una amanida.

5. Brandada de tonyina

Tots coneixem la brandada de bacallà, però cal tenir en compte que aquesta recepta també funciona amb tonyina. Vegem com es fa.

Ingredients per a 4 persones

800 grams de patata

25 cl de llet tèbia

3 alls

1 grapat de julivert

30 g de mantega

Una mica de nou moscada

250 g de tonyina en oli d'oliva

12 olives negres

Sal i pebre

Elaboració