És possiblement la sèrie més esperada de l'any: una mirada renovada a l'univers de l'escriptor J. R. R. Tolkien, però sense que sigui una adaptació de cap de les seves obres. Ja vam veure al seu dia al cine 'El senyor dels anells' i 'El hòbbit', i ara arriba a Amazon Prime Video 'El senyor dels anells: Els anells del poder', una nova ficció inspirada en l'univers de hòbbits i elfs i que transcorre milers d'anys abans de les obres anteriors.

Per estar a l'altura de tan magne esdeveniment serièfil, hem consultat les pàgines del llibre 'Recetas del mundo de Tolkien' de Robert Tuesley Anderson (Ediciones Minotaur) i que aglutina plats inspirats en les històries del literat anglès. Tot seguit, tres preparacions extretes de les seves pàgines que els sonaran als fans i que, compte, no resulten tan difícils de preparar com per haver de recórrer a la màgia de Gandalf.

1. Pa de lembas

El somni de tot aficionat als hidrats de carboni és aquest pa que permet recuperar forces a tot aquell que se'l menja i que no pot faltar al sarró de hòbbits i elfs. Es poden prendre amb talls de béicon –un dels aliments fetitxe de Bilbo Saquet– passats per la paella perquè quedin cruixents.

Ingredients (per a 16 porcions)

150 g de farina

150 g de polenta

1 culleradeta de sal

2 cullerades de llevat

1 cullerada de sucre de canya sense refinar

3 cullerades de formatge parmesà ratllat o un equivalent vegà

1 grapat de fulles de julivert picat

1 bitxo sense llavors picat

3 cullerades d'oli d'oliva

2 ous batuts

300 ml de sèrum de mantega

Elaboració

Greixeu un motlle quadrat de 20 centímetres.

Tamiseu la farina, la polenta, la sal i el llevat en un bol gran. Mescleu-ho amb el sucre, el formatge parmesà, el julivert i el bitxo.

En un bol a part, bateu l'oli, els ous i el sèrum de mantega i incorporeu-hi amb compte els altres ingredients fins que quedin ben mesclats.

Aboqueu la massa al motlle prèviament preparat i enforneu a 190 graus entre 30 i 35 minuts fins que es dauri.

Retireu el motlle del forn i col·loqueu el pa en una reixeta perquè es refredi una mica abans de tallar-lo a 16 porcions. Aquest pa es pot menjar calent o fred, però és molt més saborós si es menja el mateix dia.

2. Peix amb patates

A 'El senyor dels anells', el Sam evoca aquest plat casolà amb amor i li promet a Gollum que l'hi prepararà si es porta bé. Aquesta versió està adaptada als paladars contemporanis.

Ingredients (per a 4 persones)

1 kg de patates farinoses grans

2 cullerades d'oli d'oliva

150 g de pa ratllat integral

Ratlladura d'una llimona

3 cullerades de julivert picat

4 filets de peix blanc gruixut (aproximadament entre 180 i 200 g)

75 g de farina

1 ou

Ingredients per a la salsa de maionesa amb un toc cítric

1 ou

150 ml d'oli d'oliva

1 cullerada de vinagre de vi blanc

Ratlladura i 2 cullerades del suc d'una llimona

2 cullerades de julivert picat

Elaboració

Talleu les patates, amarant-les amb l'oli i rostiu-les al forn a 200 graus entre 30 i 40 minuts. Doneu la volta de tant en tant fins que quedin daurades i cruixents.

Mentrestant, mescleu el pa ratllat, la ratlladura de llimona i el julivert.

Talleu els filets a 4 tires, enfarineu-los i passeu-los per l'ou batut.

Arrebosseu-los amb la barreja de pa ratllat.

Poseu-los amb les patates durant els últims 20 minuts del temps d'enfornat.

Quan el peix adquireixi un to opac i estigui completament fet, retireu la safata del forn.

Per fer la maionesa amb un toc cítric, mescleu amb una batedora l'ou, l'oli d'oliva i el vinagre de vi blanc en un pot fins a obtenir una maionesa espessa.

A continuació, afegiu-hi la ratlladura, el suc de llimona i el julivert.

3. Guisat de conill del Sam

Tornem al Sam –el gran 'foodie' de l'univers de Tolkien!– per recuperar una de les receptes més clàssiques de Tolkien que fa referència a una escena en què el hòbbit improvisa el plat al camp a 'El senyor dels anells'.

Ingredients (per a 4 persones)

1/2 culleradeta de pebre negre molt

1/2 culleradeta de pebre de Jamaica molt

2 culleradetes de farigola picada o fulles de sàlvia

750 g de carn de conill (o cuixes de pollastre sense pell, si ho prefereixes)

3 cullerades d'oli d'oliva

3 cebes grans

2 culleradetes de sucre de llustre

3 alls picats

75 ml de vinagre de vi negre

300 ml de vi negre

50 g de tomàquet fregit

2 fulles de llorer

Sal

Julivert

Elaboració