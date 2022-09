¿Fan de la maionesa? Ho entenem perfectament, i tenim bones notícies: no només és ideal per sucar-hi patates fregides, preparar una ensalada russa o acompanyar una salsitxa. La maionesa té el superpoder de donar vida a una infinitat de receptes, des de l’aperitiu fins al plat principal, sigui com a ingredient estrella o a tall de potenciador de textura o sabor.

És el moment de fer un cop d’ull a les receptes que us proposem a continuació per treure partit d’aquesta salsa suau i untuosa. 1. El sandvitx de tonyina ‘made in USA’ Per a aquesta recepta hem travessat la bassa gran i ens n’anem a un ‘best-seller’ culinari ianqui. En l’ultra famós receptari Martha’s American Food trobem una recepta fàcil i deliciosa de sandvitx de tonyina, ideal per a un àpat fresc, nutritiu i saludable que tan bé s’assenta en aquests dies d’estiu, sigui a casa o de pícnic a la platja. Es fa així... Ingredients 2 llaunes de tonyina al natural

2 cullerades de maionesa

1 culleradeta de mostassa de Dijon

¼ d’api trinxat fi

4 fulls d’enciam

½ ceba picada

2 culleradetes de suc de llimona

Sal i pebre al gust

Llesques de pa de sandvitx Elaboració En un bol, barregem tots els ingredients i els removem bé amb una forquilla.

Omplim els sandvitxos disposant sobre el pa un full d’enciam i la preparació de tonyina i maionesa. 2. Ous farcits, l’estrella del pica-pica francès Jean-François Piège, una de les estrelles dels fogons francesos, propietari del restaurant La Poule au Pot a París, és un dels fervents defensors de la recepta tradicional dels ous farcits, ‘hit’ del receptari francès. Els prepara així: Ingredients 8 ous

1 bol de maionesa casolana (recepta amb mostassa)

Vinagre de vi

Torradetes Elaboració Coem els ous 8 minuts en aigua salada.

Els deixem refredar i els pelem.

Els tallem en dos i traiem 5 rovells durs que disposarem en un bol i barrejarem amb la maionesa i un raig de vinagre.

Els altres tres rovells els picarem i ho reservarem per decorar.

Omplim les clares amb la preparació de rovell-maionesa i empolvorem amb els rovells picats.

Ho deixem refredar bé a la nevera abans de servir amb torradetes. 3. ’Wrap’ de salmó amb ou dur i maionesa, per als més ‘cool’ Estrella d’un ‘brunch’ o entrant perfecte, aquest plat es prepara en un no res. Ingredients 4 tortilles de blat per a ‘wrap’

4 talls de salmó fumat

2 ous durs

6 cullerades de maionesa

El suc d’una llimona

1 tomàquet tallat fi

1/2 cogombre picat

Fulls d’enciam Elaboració Tallem molt finament tots els ingredients i els barregem junts en un bol.

Omplim i tanquem els ‘wraps’.

Ho deixem refredar unes hores a la nevera abans de servir. 4. Amanida de pasta a l’estil piemontesa Es tracta d’una recepta que fusiona dues amanides estrella de l’estiu en una: la de pasta i la piemontesa. Un plat salvavides de capçalera, que a més pot ser un excel·lent aliat antiminves. Ingredients 600 g de pasta (tipus penne o fusilli)

375 g de dauets de pernil dolç

6 patates petites

4 tomàquets

4 ous durs

10 cogombrets

170 g de maionesa

Fulletes de julivert

Sal i pebre Elaboració D’una banda, couem la pasta i, de l’altra, les patates pelades. Les deixem refredar una vegada estiguin al punt.

Una vegada refredades, ho barregem amb els altres ingredients i ho removem.

Ho deixem a la nevera abans de servir. 5. Alvocats farcits, la recepta més reeixida Els alvocats estan més de moda que mai, i cal treure’n partit. Farem una recepta lleugera i sana per a un primer plat perfecte en aquesta temporada. Ingredients 4 alvocats

6 bastonets de cranc

12 gambes pelades i tallades a trossets

3 cullerades de maionesa

1 cullerada de suc de llimona Elaboració Barregem en un bol les gambes, els bastonets de cranc, la maionesa i el suc de llimona.

Buidem els alvocats i en conservem la pell.

Barregem la carn dels alvocats amb la resta de la barreja, delicadament.

Omplim les pells i servim. 6. Ous remenats perfectes Els ous remenats donarien per a un tema. El que per a alguns semblen ser uns ous trencats com un boig i sense solta ni volta en una paella, per a d’altres és una recepta que requereix uns trucs. Els revelem a continuació, si vols que et quedin d’escàndol. Ingredients 4 ous

1 cullerada d’aigua temperada

1 cullerada de maionesa

1 cullerada de mantega

Sal i pebre al gust Elaboració Fonem la mantega en una paella i, mentrestant, en un bol batem els ous amb l’aigua, la maionesa i salpebrat al gust.

Una vegada la paella estigui calenta, hi aboquem la barreja i removem amb una forquilla.

Ho posem al plat amb la textura dels ous encara humida. 7. Espàrrecs gratinats amb maionesa Una recepta una mica vella, però que no perd el potencial de sabor. Ideal per a un resultat treballat, tot i que fàcil. Dit i fet. Ingredients 1 pot d’espàrrecs blancs gruixuts (o 6 espàrrecs blancs naturals que courem)

6 talls de pernil serrà

200 g de formatge fresc

Sal i pebre

4 cullerades de maionesa Elaboració En un bol, barregem el formatge amb la maionesa i salpebrem el gust.

Barregem i untem el pernil amb aquesta preparació.

Enrotllem cada espàrrec amb un tall de pernil untat i en disposem un al costat de l’altre.

Per sobre, hi posem una capa de maionesa i ho gratinem uns minuts al forn (fins que es dauri).