Una conserva elaborada a Tazones (Astúries) amb carn de cranca treta de l’interior del cos, les potes, el carro i el corall d’aquest saborós crustaci. Aquest és el nou producte que La Mar de Tazones porta dilluns 26 de setembre al VII Encuentro Atlas Gourmet, un mos en el qual no falta el gust de les delicioses freses de les femelles per satisfer els paladars més exigents i coneixedors de la bona fama de la cranca de la costa asturiana.

La cita gastronòmica bianual congregarà l’espai Teatro Goya de Madrid a més de 40 marques ‘premium’ d’aliments i vins selectes que a més d’atraure a les grans empreses de la restauració s’acosta amb formats més reduïts a les botigues, fleques i ‘boulangeries’ més selectes d’Espanya.

Atles Gurmet, empresa dedicada des de fa més de vint anys a la recerca i distribució de productes d’alta gamma a la gastronomia, aprofita en aquesta edició l’arrencada del moviment ‘foodie’ per mostrar les elaboracions més exquisides i noves amb què omplir els rebostos dels sibarites durant aquesta tardor.

Responsables de compres de grans hotels, càterings, botigues gurmet i mercats selectes poden provar les línies exclusives de grans marques com Rougie, Bridor, Caviaroli, Cascajares, Abuela Cándida, Masdeu, Traiteur de Paris Chocovic o Ponthier, entre els més de quaranta proveïdors que hi seran presents aquest dilluns de deu del matí a nou de la nit.

S’hi sumen els nous segells de fabricants i artesans que presenten les seves creacions en formats de menor mida per facilitar la seva venda al públic a les botigues al detall.

Productors nous en la cita gastronòmica

Junt amb el sabor de la conserva de carn de cranca asturiana debuta en aquesta edició a Atlas Gourmet la tonyina vermella salvatge de Tarifa pescada sota demanada amb ham, fumada i tallada a rodanxes de la marca JC Mackintosh.

L’empresa asturiana Agromar, especialistes en conserves de bonítol del nord de temporada comprat a la ‘rula’ de Gijón i Avilés, amplia la seva cartera amb una llauna de garotes elaborada a partir de les freses de l’eriçó de mar, recollides als penya-segats, pedrers i fons marins de la Costa Cantàbrica.

La prestigiosa marca Conservas Catalina manté la seva aposta decidida per l’anxova de Santoña (Cantàbria). És de les poques empreses que ofereix anxova fumada i tenen una sèrie ‘premium’ amb 24 mesos de maduració.

D’Hondarribia (Guipúscoa) arriba Itsasoko, mar en eusquera, amb productes derivats de peix i marisc 100% origen Cantàbric.

Smook omplirà el seu estand de rodanxes o filets envasats d’anguila del Delta de l’Ebre i altres productes fumats Deltebre (Tarragona), com el verat, l’orada, el sorell, el llobarro, el pop i el salmó.

Des de Cedillo de la Torre (Segòvia) arriba Moncedillo, una formatgeria artesana productora de formatge i iogurts de llet d’ovella Xamba. Presenta un formatge de pasta semitova no premsada el temps de maduració del qual ronda els 40 dies; un altre afinat amb pebre vermell; un formatge blau de llet d’ovella madurat dos mesos; i un últim de pasta premsada en dos formats: curat (quatre mesos) i vell (entre nou i 12 mesos).

Caviaroli, de la mà d’Albert Adrià, mostra la seva premiada Oliva Verda Líquida, una salsa elaborada a base d’olives verdes adobades per amanir la cuina mediterrània.

Una altra de les novetats del VII Encuentro Atlas Gourmet és que se celebra en un espai a l’aire lliure, a l’exterior de Teatro Goya, amb més de 1.000 metres quadrats de zona verda al centre de Madrid. «Aquesta nova trobada d’Atlas Gourmet és molt significativa per a l’empresa per moltes raons. La més òbvia és que, després de la duresa de la crisi sanitària, suposa una tornada a la normalitat per a tothom. No només comptem amb el major nombre de marques fins ara, sinó que, gràcies a l’amplitud del jardí de Teatro Goya, serà l’edició en la qual més es cuini i, per això, la més interactiva», afirma Jorge Vicente, ‘product manager’ d’Atlas Gourmet.

A més, l’ONG Cesal, una organització amb projectes d’inclusió social, col·labora en aquesta edició per oferir les cremes congelades que elabora en un obrador de gelats artesans a Colmenar Vell amb llet, nata, iogurt i fruites de diverses finques de Madrid.