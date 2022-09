"Som disruptius i acabem de donar amb la fusió perfecta: Pa per fora, croissant per dins". Així va anunciar fa quatre dies Bimbo el llançament del seu nou producte: un nou pa de motlle que es fusiona amb un croissant batejat com "cruapán". Els usuaris de TikTok no han trigat a provar-lo i tothom coincideix que aquesta fusió és necessària.