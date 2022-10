Les noves generacions constitueixen el mercat més sensibilitzat amb les causes socials. El món del vi no pot ser una excepció, per això Casa Gourmet, la botiga en línia de Diari de Girona, a la selecció d'octubre, hagi escollit tres negres que destaquen no només per la seva qualitat sinó per la seva solidaritat. Són a més tres vins de diferents cellers, tots amb un fort compromís amb el seu entorn i una decidida aposta per la Responsabilitat Social Corporativa, com a part de la seva cultura i filosofia.

Un informe recent de Wine Intelligence exposa que la quantitat de consumidors que busquen vins socialment compromesos ha crescut ni més ni menys que un 10% en aquesta dècada. La proposta solidària de Casa Gourmet està formada per 6 ampolles (2 de cada celler) a 39 euros (el valor real és de 60 euros). Es tracta de Godelia Mencía 2016 de Cellers Godelia (DO Bierzo), CoNparte Vi Solidari 2019 de Viña Bujanda (DOCa Rioja) i Secrets de Mar Negre 2019 de Clos Galena (DO Terra Alta). Viticultura responsable al cor del Bierzo Godelia Mencía 2016 és un cant al raïm Mencía del Bierzo. La seva subtilesa, elegància i frescor el converteixen en un vi molt agradable de beure, capaç de conquerir tota mena de paladars. Procedeix de vinyes velles de diferents paratges i té dotze mesos de criança en botes de roure francès. Destaca per la gran concentració de fruites. A la boca és fresc, carnós i elegant, amb un gran final. Des de Bodegues Godelia participen en l'apadrinament dels ruscs d'abelles de la marca Mel Camino de Santiago. Aquesta iniciativa anomenada 'Un peu al Camí' està basada en la unió del món rural amb la ciutat, potenciant el desenvolupament sostenible, l'economia de proximitat i el respecte a la natura. Qualsevol persona o empresa pot apadrinar un dels ruscs de Mel Camino de Santiago, rebent la producció anual de mel d'aquesta. Cellers Godelia ho ha fet així i aviat instal·larà un dels ruscs a les seves vinyes. L'objectiu no és només ajudar el món rural, sinó afavorir la pol·linització, ja que gràcies a les abelles es reprodueixen les flors de la vinya i es manté la seva biodiversitat. Cooperació i educació per al desenvolupament CoNparte Vi Solidari 2019 és un criança 100% ull de llebre de Viña Bujanda que reflecteix fidelment l'expressió de les millors vinyes del celler. És un excel·lent vi per regalar, ja que amb la compra el celler dona 1,80 euros per ampolla als projectes de l'ONG Coopera. D'aquesta manera, i amb un petit joc de paraules ('amb part'), la Família Martínez Bujanda, propietaris de Viña Bujanda, posa el seu cor i aporta el seu granet de sorra a la tasca humanitària i educativa que Coopera desenvolupa a Àfrica i Sudamèrica. Aquest Rioja és elegant i complex. En boca té un final llarg, gustós, amb una extraordinària aroma. És ideal per beure amb formatges de curació mitjana, carns blanques i vermelles, així com plats de cullera. En col·laboració amb la malaltia de l'ELA L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia progressiva del sistema nerviós que afecta les cèl·lules nervioses al cervell, la medul·la espinal i causa pèrdua del control muscular. Clos Galena col·labora destinant 1 euro de cada ampolla venuda del vi Secrets de Mar a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Esportistes diagnosticats d'ELA, com el futbolista Juan Carlos Unzué, donen suport al projecte. Secrets de Mar Negre 2019 és fresc i complex per omplir les nits d'intensitat i sabor. Amb delicades aromes de fruita vermella i subtils tocs especiats. Tot en perfecte equilibri i harmonia per donar com a resultat un vi únic, suau i de llarg recorregut. S'elabora a partir d'una base de carinyena, combinada amb garnatxa negra i un percentatge menor de syrah, procedent de vinyes de més de trenta anys de la DO Terra Alta (Tarragona). Els vins de Clos Galena han estat lloats per la crítica i el públic. La seva bona reputació i la seva qualitat li ha valgut, a més de per aconseguir diferents guardons, per ser un dels cellers triats per maridar el sopar dels Premis Nobel. Com funciona el club de vins de Casa Gourmet? A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins solidaris, bé a través de la botiga online casagourmet.es o bé per telèfon al 972 678 519. Els lectors i lectores també poden donar-se d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: un regal de benvinguda (un obridor i dues làmines antidegoteig de Pulltex), despeses d'enviament gratuïtes a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no us interessi.