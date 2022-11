La inflació ha provocat que una de les grans maldecaps de la gent sigui encarregar-se del sopar de Nadal. Aquests àpats familiars es converteixen en una dificultat ja que molts productes frescos no deixen d'augmentar-ne el preu, i amb l'amenaça que el cost es doblegui les setmanes immediatament inferiors a les festivitats. Per què no comprem, doncs, alguns productes que es puguin conservar abans del proper 24, 25 i 31 de desembre, 1, 5 i 6 de gener?

Aquestes són les croquetes que per tastar-les has de fer una llista d'espera de més de 30 anys ELS ALIMENTS QUE POTS COMPRAR ABANS QUE S'ENCAREIXIN Les carns i peixos , sempre que es congelin de forma adequada, mantindran el sabor i les propietats de cara al sopar de Nadal. Pensa que el besuc o el llobarro, però també el xai o la vedella, poden duplicar el preu durant la setmana de Nadal.

, sempre que es congelin de forma adequada, mantindran el sabor i les propietats de cara al sopar de Nadal. Pensa que el besuc o el llobarro, però també el xai o la vedella, poden durant la setmana de Nadal. També pots comprar ja el marisc , un complement imprescindible a taula de qualsevol dinar o sopar de Nadal.

, un complement imprescindible a taula de qualsevol dinar o sopar de Nadal. Pel que fa als ibèrics, és bona època per comprar un pernil ibèric, igual que xoriço, llonganissa o llom fumat. En qualsevol cas, la conservació és la clau de qualsevol sopar de Nadal que aprofiti productes comprats abans d'hora: per exemple, per guardar el marisc i congelar-lo, necessites col·locar-lo en un tupper allargat perquè no s'amontin peces unes sobre les altres, cobrir-los amb aigua mineral i afegir una rodanxa de llimona.