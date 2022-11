El pròxim dissabte 17 de desembre, Mas de Torrent Hotel & Spa ofereix l'oportunitat única de cuinar, al costat del seu xef Ramón Freixa, un menú amb plats pensats per a ser l'estrella en la taula aquest Nadal. A més, després del xou cooking es podrà gaudir sopant amb el propi xef dels plats elaborats en un entorn únic. El preu per a participar-hi és de 140 euros per persona, IVA inclòs.

Les places són molt limitades. Les reserves s'han de fer a restaurant@mastorrent.com. Per a més informació al telèfon: 34 972 303 939