Les boníssimes croquetes que sempre ens recorden les nostres mares i àvies no són patrimoni de la gastronomia espanyola tot i ser un plat boníssim i molt consumit al nostre país. No obstant, sembla que les millors croquetes es venen al Japó, almenys si ens atenim a l’enorme llista d’espera de 30 anys que algunes persones fan per tastar les que ven la carnisseria Asahiya, a la ciutat de Takasago.

Es tracta d’un petit local familiar que ha aconseguit el rècord de la llista d’espera més llarga del món: 30 anys, com a mínim, i tot això gràcies a la massa d’aquestes croquetes, elaborada a base de carn de Kobe. No obstant, la carnisseria Asahiya és a la prefectura de Hyogo, una de les regions japoneses on la carn de Kobe és com una menja de déus, i aquesta família s’encarrega de preparar-la de manera molt especial per a tots els seus clients. Shiguero Nitta, propietari de l’establiment, va heretar la carnisseria dels seus pares després de tres generacions mantenint el negoci: "Vam començar a vendre els nostres productes ‘online’ el 1999. En aquell moment, vam oferir les Croquetes Extreme com una prova", afirma sobre les seves croquetes de carn de Kobe. I és que el negoci ‘online’ ha sigut el seu principal pilar.