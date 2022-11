La guia Macarfi 2023 compta com a novetat respecte a edicions anteriors la inclusió de dues llistes amb els millors restaurants de Girona i La Rioja, que s'uneixen a les classificacions de Barcelona, Madrid i País Basc. En una gala celebrada en la seu d'RBA a Barcelona que ha estat presentada per l'humorista i gurmet Carlos Latre, s'han revelat els 'top 10' de cada zona geogràfica, segons les votacions d'ambaixadors de la guia, xefs i periodistes especialitzats. A l'acte han acudit desenes de cuiners, sommeliers i caps de sala, com Jordi Roca (El Celler de Can Roca), Paco Pérez (Miramar), i Joan, Jordi i Isabel Juncà (Ca l'Enric).

Top 10 de Girona El Celler de Can Roca Miramar Les Cols Ca l'Enric Bo.TiC Els Tinars El Motel L'Aliança d'Anglès La Calèche Candlelight