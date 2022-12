No fa falta deixar les salses si estàs tractant de perdre pes. La clau està a triar bé quines has de menjar i quines no. En línies generals, cal eliminar les salses "de pot" perquè porten molts sucres i additius, però pocs nutrients. L'opció més recomanable és fer les teves pròpies salses. D'aquesta manera, t'assegures que no porten cap ingredient que pugui ser perjudicial i, a més, incorpores tots els nutrients necessaris per a una dieta equilibrada. Les tres salses que et presentem a continuació no tan sols no engreixen sinó que contenen ingredients que t'aportaran nutrients necessaris per a l'organisme i, per tant, alimenten. No són calories buides.

Salsa rosa saludable La salsa rosa no és una mescla de ketchup i maionesa. Existeix una versió molt més saludable i amb un toc fresc que li va genial a amanides o a uns nyoquis. Per fer la salsa només cal triturar tots els ingredients. 150 grams de iogurt grec natural

Mitja remolatxa cuita (i una mica del líquid)

Suc de mitja llimona

Una culleradeta d'oli d'oliva verge extra

Sal i pebre al gust Salsa verda d'espinacs Tot plat que porti espinacs és un plat recomanable perquè té moltes propietats bones per a la salut. És l'opció perfecta per fer una versió més saludable de la pasta al pesto. També li queda molt bé acompanyant a unes verdures a la planxa. De nou, per fer aquesta salsa només cal triturar tots els ingredients. Un grapat abundant d'espinacs

Un grapat de nous (també es poden posar ametlles)

El suc de mitja llimona

Dues cullerades soperes d'oli d'oliva

Un iogurt natural sense sucre

Formatge parmesà (aquest ingredient és opcional. Si vols que sigui una opció més saludable el millor és evitar posar-lo) Allioli d'alvocat per a patates o "nachos" Les patates i els "nachos" solen anar associats a salses poc saludables, tot i que no sempre. Hi ha una salsa d'alvocat molt saludable per a menjars més informals. A més, serveix per aprofitar els alvocats que ja estan massa madurs. L'elaboració és molt senzilla: cal barrejar en una batedora tots els ingredients. Alvocat

Un gra d'all

Una mica de llet

Sal Totes aquestes salses són perfectes per donar alegria als plats i es poden variar alguns ingredients en funció dels gustos.