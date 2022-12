Importat de Nova York, el ‘cheese cake’ s’ha convertit en una recepta de rebosteria imprescindible tant a les cartes de cafeteries i restaurants com a les cuines casolanes. Sigui en la seva versió bàsica o tunejada amb fruites, xocolata, galetes o espècies, la recepta original s’adapta infinitament als antulls (i imaginació) de tota mena. I perquè la recepta sigui de luxe cal seguir uns consells:

Utilitza ingredients de qualitat

«Tot i que pugui semblar obvi, utilitzar ingredients de qualitat marca la diferència: ous ecològics, una bona nata, mantega de primera i, sobretot, una bona barreja de formatges». Com que la massa de galeta base i la crema de formatge tenen textures relativament fràgils, és imprescindible utilitzar un motllo desmuntable o extensible per desemmotllar el pastís fàcilment sense haver de forçar-lo gaire. De fet, es recomana un motllo desmuntable de 16 a 20 centímetres per aconseguir un resultat òptim, és a dir, un pastís compacte i ben alt. A més, per evitar que la base o la crema s’enganxin al motllo al moment de desemmotllar-lo, és imprescindible untar-lo amb mantega i –més val prevenir– afegir-hi una tira de paper de forn. Així quedarà per-fec-ta.

La galeta perfecta per a aquest pastís és la ‘digestiva’. Una bona base de galeta i mantega ha de tenir més o menys el doble de galeta que de mantega i tot ha d’estar ben triturat. Si vols donar-li un toc especial, utilitza mantega de cabra i d’ovella, que aportaran moltíssim gust al pastís. Recomano congelar la base del pastís un cop posat al motllo abans d’abocar-hi la massa.

A l’hora de preparar un pastís de formatge hi ha dues escoles: la que advoca per una elaboració en cru i la que defensa, sí o sí, coure’l. Guanya per golejada la segona, ja que la majoria de les receptes de ‘cheese cake’ novaiorquès, en la seva versió purista, requereixen una cocció prolongada a baixa temperatura.