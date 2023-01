Gener i inflació: una tempesta perfecta en forma d'amenaça per a les nostres butxaques. És el moment de mirar cap a aquestes grans aliades que ens esperen als supermercats: les marques blanques. Entre totes les opcions, hi ha autèntiques joies que destaquen per la seva excel·lent qualitat i un preu assequible.

Pasta Armando · Mercadona

Tots aquells que els agrada l'autèntica pasta italiana estan obligats a provar la que Mercadona distribueix sota el nom d'Armando. Prové d'Itàlia, de Nàpols, i està fabricada per l'empresa De Matteis Alimentare. El secret d'aquesta pasta és el seu estriat, la qual cosa fa que la salsa s'integri perfectament. Entre la gamma disponible, destaquen els 'tortiglioni', perfectes per a preparar-los a la 'arrabbiata' o a la 'amatriciana'. A 1,24 euros el paquet de mig quilo.

Iogurt amb 'bífidus' natural Milbona · Lidl

Un secret a veus. Pocs posen en dubte les postres làcties que podem trobar a Lidl: estan a un nivell per sobre de la mitjana. En el cas d'aquests iogurts amb 'bífidus', una de les característiques més destacables és la seva cremositat. Estan fets a Alemanya i un altre dels seus trets distintius és que venen en gotets de 150 grams enfront dels 125 d'altres marques. A 0,95 euros el lot de quatre.

Tonyina del nord en oli · Eroski

En el supermercat també hi ha categories, clar que sí. No és el mateix el tomàquet fregit presentat en un envàs de plàstic que la tonyina del nord en un envàs de vidre. Entre els nostres favorits està el d'Eroski, que es caracteritza per uns trossos sucosos i de gran tamany. El millor és que rares vegades apareixen esmicolats, fet que converteix aquesta tonyina en complement perfecte per a amanides. Elaborat per Conservas La Brújula, el pot de 400 grams té un preu de 7,25 euros.

Ous BIO · Carrefour

En moltes ocasions, el cognom 'bio' no assegura que un producte sigui de més qualitat. Sí que permet conèixer les condicions en les quals va ser produït. En el cas dels ous, l'etiqueta aporta una informació crucial i és la manera de vida que porten les gallines. Els ous BIO de Carrefour els posen gallines criades a l'aire lliure, però és que, a més, la seva qualitat és molt elevada: tenen sabor i una textura poc aquosa i ferma. Uns ous idonis per a fer-los fregits. Es presenten en format de mitja dotzena i de desena. Aquest últim lot surt millor de preu, a 3,95 euros.

Formatge 'ricotta' Hacendado · Mercadona

El 'ricotta' és menys sec, més cremós i més dolç que d'altres formatges que tenim a casa nostra. El que venen a Mercadona sota la seva marca Hacendado és un aliment ideal per a l'esmorzar i es pot acompanyar de qualsevol fruita tallada (plàtan, mango, maduixes) i/o una miqueta de mel. Està fet a Jumella (Múrcia) per l'empresa Montesinos i té un preu d'1,80 euros la terrina.

Xocolata Moser Roth · Aldi

Anem amb un dels grans tresors dins de l'univers de les marques blanques: la xocolata Moser Roth que ven Aldi i que podem trobar en una gran varietat de versions (blanc, amb llet, amb diferents percentatges de cacau...). Tots estan molt bons, però, realment, el que conté un 85% de cacau posseeix un gran equilibri entre amargor i dolçor. Ideal per donar-se un capritx després de dinar o de sopar. La marca Storck el produeix a Alemanya. Cada tauleta té un preu d'1,49 euros.

Olisone Almazara Olivar Tradicional · Lidl

La NYIOOC World Best Olive Oils Competition és un dels concursos més prestigiosos del món de l'oli d'oliva. D'allà va tornar la tardor passada amb una medalla d'or l'Olisone Almazara Olivar Tradicional, una de les referències que es poden trobar al supermercat Lidl. L'oli està elaborat de manera tradicional per l'empresa Muela Olivas a Còrdova després d'una recol·lecció i selecció artesana de l'oliva. El seu preu és de 4,79 euros el mig litre.

Cigrons cuits Hacendado · Mercadona

Poden uns cigrons cuits marcar la diferència? Sí. En aquest cas, els que elabora per a Mercadona l'empresa lleonesa Seprolesa -que també comercialitza els llegums L'Asturiana- són excel·lents. Tenen una bona textura, molt sabor i funcionen igual de bé en guisats improvisats com en amanides. El preu és de 0,75 euros el pot de 400 grams.

Formatge anyenc al Pedro Ximénez · Lidl

Cada any, els World Cheese Awards s'encarreguen de coronar uns quants formatges. Alguns tan sols es troben a botigues en línia de petites formatgeries que els produeixen mentre que uns altres... estan al supermercat. És el cas d'aquest formatge anyenc al Pedro Ximénez que es pot trobar a Lidl i que va rebre ni més ni menys que una medalla d'or en l'edició de 2021. Amb nou mesos de curació, destaca pel seu sabor potent i els matisos licorosos que li atorga el vi dolç. El preu és de 2,09 euros els 100 grams i l'elabora l'empresa Quesos del Duero.

Llonganissa de pagès · Mercadona

Per a qualsevol que s'entretingui a mirar els additius que té un embotit, la llonganissa de pagès del Mercadona és una gran sorpresa. Té molt pocs afegits i, sobretot, no hi ha ni rastre de l'indesitjat glutamat monosòdic. En un tast a cegues va empatar amb una llonganissa a 50 euros el quilo, mentre que aquesta es manté en un preu molt més contingut (13 euros el quilo i uns 4,57 euros la peça). Aquest petit miracle de supermercat és obra d'Embutidos Monter.