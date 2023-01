Els veiem en els aparadors de les fleques dia sí i dia també i és que no hi ha persona que es resisteixi a un croissant. Un brioix dolç o salat que es pot menjar pràcticament amb qualsevol beguda. L'origen del croissant no és francès com la majoria pensa, la seva procedència és de Viena, capital d'Àustria, encara que hi ha una certa varietat d'opinions respecte a les seves arrels. Però sigui d'on sigui, aquest brioix es va popularitzar perquè els seus creadors van utilitzar una massa de pasta de full fermentada típicament francesa, les capes fines que ens trobem en el croissant quan li donem un mos. Avui és el dia internacional del croissant i la millor manera d'endinsar-nos en aquest curiós esdeveniment és preparant una safata de croissants per a llepar-se els dits.

La clau d'aquest brioix amb forma de mitja lluna resideix precisament en la textura de pasta fullada que fa que sigui esponjós i lleuger. Encara que requereix temps en la seva preparació perquè té moltes fases, això no implica que no vulguem saber com s'elabora un croissant deliciós per a acompanyar les nostres tardes o matins amb els convidats que vinguin a casa. Apunta't aquesta recepta per a elaborar els millors croissants que et sortiran en la teva vida culinària. Ingredients Per a 10 persones 400 g farina de força

100 g de farina fluixa

100 g de sucre

2 ous

25 g de llevat fresc de fleca

100 g de mantega en pomada

7 g de sal

200 g de mantega per a pasta de full

Llet per a pintar els croissants

1 rovell d'ou per a pintar els croissants Elaboració En una pastadora introduïm tots els ingredients i en aigua tèbia diluïm el llevat de fleca per a afegir-lo a la mescla. Pastem durant 10 minuts per a més tard afegir-li la mantega en pomada en daus i tornem a pastar una altra vegada. Deixem que fermenti la mescla en un lloc càlid durant hora i mitja aproximadament fins que es dobli el seu volum. Quan hagi passat aquest temps de repòs i preparem la mantega (freda) per a fer la pasta de full deixant-la en forma de placa quadrada d'un centímetre de gruix. Pastem la massa amb els punys fent lloc per a introduir la mantega i li donem voltes simples deixant-la reposar en fred entre volta i volta uns 20 minuts en fred. Després, estirem la massa a tres mil·límetres de gruix amb un corró però sense fer massa pressió i tallem triangles isòsceles d'uns vint centímetres de llarg. I comencem formant els croissants enrotllant-los des de la base i els deixem fermentar a la safata del forn una hora més. Passat aquest temps els pintem amb el rovell d'ou i la llet i els enfornem entre 12 i 14 minuts a 200 °C.