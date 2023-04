El cuiner Xesco Bueno reivindica a La cuina dels altres catalans (Larousse, 2023) el saber que va arribar a Catalunya procedent de diferents ones migratòries des de la resta de la península durant la segona meitat del segle XX. Una cuina nòmada i migrant, humil i alhora saborosa, apetitosa i suculenta.

Es defineix com a més català que la Moreneta i xarnego.

Soc fill d’una dona immigrant, nascut a Sevilla. El meu pare és català. Tota la meva cultura des que he nascut ha estat molt de fora i malgrat això jo em sento extremadament català.

Qui són aquests els «altres catalans»?

Són els fills i els nets dels descendents de la immigració ocorreguda a Catalunya durant la segona meitat del segle XX.

Quina cuina van portar?

Van portar de casa allò que menjaven al poble i volien continuar menjant aquí. Podem parlar de moltíssims plats. Al llibre n’hi ha un centenar i n’han quedat fora cent més. Des dels ous al plat o estrellats, el conill amb albergínies, el bonítol amb tomàquet, les migas, ropa vieja...

M’està fent venir gana.

Lògic, home!

Aquí es van barrejar amb els àpats catalans de tota la vida?

Perquè conviuen, i la convivència té aquesta característica. No viuen d’esquena les unes de les altres i la convivència porta a una cuina intercultural.

És possible la puresa de la cuina?

La puresa de la cuina és una utopia. La cuina evoluciona i la convivència fa que adaptem productes o tècniques que venen de fora i que amb el pas del temps es van estenent al territori i als paladars de les persones. Anem incorporant-hi de manera que no podem dir que un plat és autèntica cuina catalana.

També compara la convivència de les dues cuines amb Dr. Jekyll i Mr. Hyde.

Hi ha un punt en què sembla difícil acceptar aquesta cuina que ve de fora per anomenar-la cuina catalana. Semblaria que, per una banda, som un país que ens agrada anomenar-nos d’acollida, però, per altra banda, ignorem aquesta cuina quan es publiquen receptaris del país. O l’obviem. Com si ens fes por incorporar alguna cosa o com si en incorporar-la estiguéssim perdent alguna cosa molt nostra.

Molts plats contenen històries personals.

Cadascun dels plats del llibre va acompanyat d’una anècdota. Companys de feina que a l’hora del menjar familiar et cuinen un plat de la seva terra o aquells altres àpats que la meva mare feia portades d’Andalusia. Els entrepans de pringá que ens fèiem els joves quan havíem passat massa...

Quina recepta perdurarà en el temps?

Moltes que s’han fet tan populars com un besuc al forn o un gaspatxo o les pepitòries, els xilindrons, el xurrasco... Totes aquestes coses han vingut per quedar-se.

Demana a la gent que cuini.

Descuidem el temps de la cuina, sembla que a l’oci no està inclòs el fet de cuinar. I cuinar és cultura. Vull animar la gent a cuinar, abans que ens cuinin les màquines per nosaltres.