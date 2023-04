De vaca, d'ovella, de cabra o barreja, jove, curat, pasteuritzat, amb llet crua, de pasta tova, amb escorça rentada, blaus, vells… de formatges més important i en què participen prop d'un miler d'etiquetes. El Saló Gourmets, la Fira Internacional d'Alimentació i Begudes de Qualitat que aquest any compleix la seva 36a edició va acollir el GourmetQuesos, el campionat de formatges considerat el més important de tot l'Estat. Amb un resultat excel·lent per les comaqrues gironines.

De fet, a GourmetQuesos 2023 hi han participat més de 820 etiquetes, però només 100 formatges van poder passar a la final que es va celebrar el primer dia del Saló Gourmets. L'escorça, el color, la textura, l'olor, el sabor, el regust o la persistència dels formatges van ser alguns dels aspectes que es van valorar per fer aquesta primera selecció. Cal recordar que hi ha 20 categories establertes a GourmetQuesos, així que dels 100 formatges finalistes, hi ha un total de 60 premiats, tres per cada categoria.

El panell de tast de GourmetQuesos 2023 va estar format per 60 jutges, entre els quals hi havia mestres formatgers, responsables de compra, cuiners, caps de sala, encarregats de botigues, periodistes gastronòmics, blocaires… I el resultat, segons GourmetQuesos és que dos formatges gironins són les dues millors opcions per una varietat concreta: fromatge de vaca curat.

El primer premi pel formatge de vaca curat ha estat per Saüll, de La Xiquella Formatges i Turisme Rural (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa).

El segon premi pel formatge de vaca curat va anar a parar a El Pilós, Muuu Beee (Ripoll).