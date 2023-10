El cuiner rosinc Mateu Casañas i els seus socis Oriol Castro i Eduard Xatruch han guanyat ex aequo el Premi Nacional de Gastronomia al millor cap de cuina del 2023. L’acte d’entrega de premis es va celebrar dimarts al vespre al Museu Reina Sofía de Madrid. Poc abans de la gala Xatruch mostrava en declaracions a ACN la seva alegria pel premi: «És molt maco rebre aquest guardó després de tants anys de picar pedra». Els tres van començar l’aventura junts fa 25 anys, primer al restaurant El Bulli al costat de Ferran Adrià i després en solitari amb els restaurants Compartir i Disfrutar. «La creativitat ha estat la nostra punta de llança, el fet diferencial de la nostra proposta culinària», va recordar Xatruch.

Eduard Xatruch va subratllar el fet que el premi reconeix els millors caps de cuina, un fet que «per a nosaltres professionalment és molt important». També ha considerat «molt maco» que se’ls hagi premiat als tres alhora, «perquè això demostra que la nostra filosofia neix amb la paraula equip».

«Sempre hem tingut molt clar que amb la unió es fa la força i els tres hem actuat des de ja fa 25 anys amb una manera molt clara d’entendre la cuina, la vida i el nostre dia a dia a la gastronomia, que és intentar ser millor cada dia», va explicar el cuiner guardonat, que ha afegit que el premi els dona «força» per «seguir remant» amb els seus equips.

Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch van unir trajectòries el 1996 al restaurant El Bulli, on van ser caps de cuina fins que el local va tancar, l’any 2011. Després van seguir col·laborant amb Ferran Adrià en la conceptualització de la Bullipèdia fins al 2014, però el 2012 van decidir obrir restaurant propi, el Compartir, situat a Cadaqués. Dos anys més tard van obrir el Disfrutar a Barcelona, dues estrelles Michelin i segon a la llista The World’s 50 Best Restaurants 2023, al qual seguiria un altre Compartir, també a Barcelona.

El jurat dels Premis Nacionals de Gastronomia ha destacat una trajectòria «impecable», una creativitat «immensa» i «l’excel·lència» dels seus projectes. Alhora han indicat que la cuina que fan té una identitat «pròpia» i un nivell tècnic «insuperable», elements que construeixen una «experiència única».

Els altres premis

La resta de guardons han estat per a Sara Fort, del restaurant Paco Roncero de Madrid, que ha estat distingida dins la categoria Millor Director de Sala; Raúl Miguel Revilla, del restaurant Zalacaín de Madrid, premi al Millor Sommelier; l’estudi Cordioprev, Premi a la Investigació i Innovació Gastronòmica; Hilario Arbelaitz, Premi Tota Una Vida; Amaya Cervera, Premi a la Comunicació Gastronòmica, i José Luís Alonso, Premi Talent Jove Aliments.

Els guardons s’atorguen des del 1974 i reconeixen la tasca dels millors professionals vinculats a la cultura gastronòmica de l’Estat.