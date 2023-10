La Nit del Gourmet català celebrada ahir al vespre al Mas Marroch de Vilablareix va reconèixer ahir iniciatives innovadores del sector alimentari. Organitzat pel Clúster Catalonia Food Retail, l’acte va reunir elaboradors i distribuïdors, a més a més de comptar amb la presència del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. En el transcurs de la nit, els associats, van donar a conèixer les principals novetats i es van premiar les millors propostes en diferents categories. El guardó més important de la vetllada, el Premi Gourmet Català 2023 va ser per a Àngel Velasco, qui va comprar l’empresa Turrons Vicens fa 23 anys i l’ha convertit en un referent del sector. El jurat va destacar que Turrons Vicens és una mpresa amb una àmplia xarxa de botigues nacionals i internacionals que aquests últims anys s’ha caracteritzat per la creació de turrons innovadors, de la mà del propi Velasco i aliances amb xef de renom com Albert Adrià. Velasco era un amant de l’ofici, vinculat a la pastisseria des dels 14 anys i va aconseguir fer de la seva passió la seva professió.

La resta de premis van ser per a Mallart Xarcuters Artesans (Innovació agroalimentària), La Granja (Internacionalització), Carolina Honest (Valor Compartit), i Biocibus SL (Iniciativa Sostenible).

Els organitzadors van destacar que el context actual, marcat per l’elevat cost de la matèria prima i l’energia, no és fàcil i que l’empenta i l’actitud del sector és clau per seguir la via de l’expansió. La Nit del Gourmet, que enguany celebrava la vuitena edició, va representar una clara aposta per projectes d’innovació alimentària i la cooperació entre els associats com a eina per fer créixer la competitivitat del sector.

Andorra i les Illes Balears van tenir una presència destacada en aquesta edició, com a convidats especials. També es va aprofitar per fer un repàs a la participació en les principals fires del sector com Alimentària 2024, així com la ferma aposta per la presència internacional a la pròxima edició de la Fancy Food Show de Nova York 2024.

En el transcurs de l’acte es va presentar la nova imatge corporativa del Clúster, així com els seus objectius i perspectives de creixement. L’acte, que començarà a les 17 hores, finalitzarà amb l’entrega dels diferents Premis als associats i amb un sopar a peu dret ofert pel Celler de Can Roca. El Clúster Catalonia Food Retail (CatFoodRetail), hereu del Catalonia Gourmet creat l’any 2010, és l’associació estratègica a on elaboradors d’aliments, transformadors, fabricants d’ingredients i d’equips alimentaris, centres de recerca i coneixement i altres entitats relacionades amb el sector alimentari, treballen conjuntament per promoure col·laboracions multinivell, orientades a augmentar la promoció i competitivitat del sector agroalimentari català.