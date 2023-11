Després de les fruites i les verdures, el pa és un dels productes més desaprofitats. El malbaratament provoca una despesa econòmica, de recursos, sòl, energia, productes químics... Aquestes pèrdues es reparteixen de la mateixa manera entre la indústria, la distribució i els consumidors. Per això, molts opten per congelar el pa quan sobra. Això sí, cal tenir molt clar com descongelar-lo perquè estigui tan deliciós com el primer dia.

Malbaratem un terç dels aliments produïts mundialment Tres trucs per descongelar el pa i que et quedi com acabat de sortir del forn 1. Descongelar el pa de manera natural Si no teniu forn o microones, podeu deixar el pa a l'aire lliure perquè es descongeli de forma natural. Tot i això, la descongelació portarà més temps que les altres dues tècniques. Per tant, és millor planificar i treure el pa amb antelació. Deixa passar una mitja de 30 minuts per a una 'baguette' o llesques de pa. Només cal deixar el pa sobre un drap net i ja està. 2.Al forn Descongelar el pa al forn només porta 15 minuts. Preescalfa el forn a 200 °C. Col·loca la 'baguette' en una safata de forn o directament a la reixeta i enforna-ho durant 5 minuts. A continuació, apaga el forn i deixa el pa a dins durant 5 minuts més. Ara ja pots retirar la 'baguette', però el més aconsellable és deixar-la reposar durant 5 minuts fins a donar-li un mos. 3.Al microones Aquesta és la manera més ràpida de descongelar el pa. No estarà tan cruixent com al forn o amb la descongelació natural i pot quedar una mica tou. Però aquesta tècnica és ideal per a aquells que no tenen temps a perdre. Embolica la 'baguette' o el tros de pa en un drap net i humit o en un tovalló de paper i fica-ho al microones en un plat. Escalfa durant 15 segons. Tot seguit, recorda comprovar que el pa s'hagi descongelat. Si cal, i depenent del microones, afegeix 15 segons més.