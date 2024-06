Mateu Casañas (Disfrutar): "Ser el millor restaurant del món culminaria un any rodó, però els valors seran els mateixos"

El Disfrutar de Barcelona torna a examinar-se aquest dijous a la gala The World's 50 Best Restaurants. El rànquing el va situar el 2023 en la segona posició i no és l'únic reconeixement que ha recollit els últims mesos l'establiment gastronòmic, que va encendre els fogons no fa ni deu anys. La seva cuina d'avantguarda, hereva d'El Bulli, no ha parat de rebre premis. Sense anar més lluny, la Michelin 2024 el va convertir en triestrellat i Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch van rebre el premi de la Reial Acadèmia de Gastronomia de Gastronomia als millors caps de cuina. En una entrevista a l'ACN, Casañas reconeix que encapçalar la llista culminaria un any "rodó", però sosté que els valors continuaran sent la constància i el treball.

La gala, que tindrà lloc a Las Vegas, revelarà si el projecte propi de Castro, Casañas i Xatruch s'emporta el reconeixement. "Ens fa molta il·lusió perquè mai hauríem imaginat ser a aquí. La gastronomia és molt subjectiva perquè depèn de la gent que ho vota, però nosaltres el camí de futur que dibuixem el tenim molt clar. Sabem cap on anem i quin estil i valors tenim", explica Casañas. "Lluitem per la primera posició però arribar on som ja és una fita", aplaudeix.

Després de recordar que els tres cuiners tenen un bagatge professional d'entre 25 i 30 anys, el xef rosinc celebra que aspirar a ser un dels protagonistes de la gala és un valor afegit per Catalunya i la seva gastronomia. "Portem molts anys batallant a un nivell de molta exigència. Quan vam començar amb Disfrutar estàvem molt convençuts. Els nostres elements claus són la creativitat, la regularitat, la recerca incansable de noves propostes i l'obertura de nous camins", exposa a l'ACN.

"Si podem ser el número 1 per què ens hem de conformar en ser el 2 o el 3", es pregunta. "Això, però no depèn de nosaltres. Sempre diem que els reconeixements són una conseqüència de la feina", raona.

El cuiner insisteix que s'assoleixi el reconeixement o no, estaran satisfets perquè han viscut un any "excepcional" i "rodó". Amb tot, diu que els valors de constància, regularitat i treball no canviaran passi el que passi a la gala a Las Vegas.

Una història d'èxit hereva del Bulli

Els tres xefs, que treballaven al restaurant El Bulli de Ferran Adrià, van decidir refermar el que havien après obrint el Compartir, un restaurant a Cadaqués que va aixecar la persiana l'abril del 2012. L'experiència els va funcionar i va ser llavors quan, el desembre del 2014, van ampliar horitzons amb un nou local a Barcelona situat en plena Eixample, que compta amb un equip de 65 persones i una llista d’espera de mínim un any vista. A més, els tres xefs van obrir un altre Compartir a Barcelona ara farà un any i mig.